Mỗi ngày 1 ly nước đậu bắp: Điều bất ngờ xảy ra cho đường huyết và mỡ máu

Sau đây là kết quả bất ngờ từ các nghiên cứu khoa học về nước đậu bắp, theo trang tin y khoa News Medical.

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Nghiên cứu cho thấy đậu bắp có hiệu quả trong việc giảm cả mức đường huyết, chỉ số đường huyết trung bình HbA1c và cholesterol ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Nghiên cứu trên các mô hình động vật liên tục chứng minh rằng chiết xuất đậu bắp và bột hạt làm giảm đường huyết lúc đói, cải thiện độ nhạy insulin và điều chỉnh mức mỡ máu. Ở người, nhiều thử nghiệm cũng đã xác nhận những lợi ích chuyển hóa này.

Uống nước đậu bắp được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, trước khi dùng thường xuyên nước đậu bắp nên tham khảo ý kiến chuyên gia Ảnh: AI

Một thử nghiệm năm 2023 đã phát hiện sử dụng 1.000 mg bột đậu bắp 3 lần mỗi ngày trong 12 tuần đã giúp giảm đáng kể đường huyết lúc đói, HbA1c, cholesterol toàn phần, triglyceride mà không gây ra tác dụng phụ. Các phân tích tổng hợp sau đó tiếp tục chứng minh những kết quả này.

Bài đánh giá được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Pharmacology năm 2023 đã báo cáo mức đường huyết lúc đói giảm 14,6 mg/dL.

năm 2023 đã báo cáo mức đường huyết lúc đói giảm 14,6 mg/dL. Phân tích tổng hợp năm 2024 trên tạp chí Frontiers in Nutrition , bao gồm 9 thử nghiệm còn cho thấy tác dụng lớn hơn: Đường huyết lúc đói giảm 39,6 mg/dL, HbA1c giảm 0,46%, cholesterol xấu giảm 7,9 mg/dL và cholesterol toàn phần giảm 14,4 mg/dL.

, bao gồm 9 thử nghiệm còn cho thấy tác dụng lớn hơn: Đường huyết lúc đói giảm 39,6 mg/dL, HbA1c giảm 0,46%, cholesterol xấu giảm 7,9 mg/dL và cholesterol toàn phần giảm 14,4 mg/dL. Phân tích năm 2025 được công bố trên tạp chí khoa học Phytotherapy Research bao gồm 6 nghiên cứu xác nhận mức đường huyết lúc đói giảm đến 21,7 mg/dL và HbA1c giảm 0,42%, theo News Medical.

Nói chung, những phát hiện trên cho thấy bổ sung đậu bắp góp phần làm giảm lượng đường huyết và rối loạn mỡ máu.

Cách làm nước đậu bắp

Nước đậu bắp được chế biến bằng cách ngâm các lát đậu bắp qua đêm. Nước ngâm này chiết xuất chất xơ hòa tan, chất nhầy và phenolic, góp phần vào tác dụng điều hòa đường huyết.

Tuy nhiên, liều lượng chuẩn trong nghiên cứu chủ yếu dựa vào bột đậu bắp khô dạng viên nang với liều 1.000 - 3.000 mg/ngày trong 8 - 12 tuần, thường được dùng cùng với liệu pháp điều trị tiểu đường tiêu chuẩn.

Điều quan trọng, trước khi dùng thường xuyên nước đậu bắp nên tham khảo ý kiến chuyên gia. Ngoài ra, nước đậu bắp có thể không phù hợp cho những người có tiền sử sỏi thận. Đậu bắp có chứa oxalate - chất có thể góp phần hình thành sỏi thận, theo Health.