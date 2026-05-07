9 năm bôn ba vì động vật quý hiếm: Vì sao chọn công việc không vì tiền?

Anh Trần Văn Trường (33 tuổi), cán bộ điều phối tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) đã gắn bó với tổ chức từ năm 2017. Sinh ra và lớn lên gần vườn quốc gia Cúc Phương, từ nhỏ anh đã yêu thích những chuyến khám phá rừng và ngưỡng mộ các cán bộ kiểm lâm những người ngày đêm bảo vệ rừng.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh lựa chọn theo học ngành Lâm nghiệp tại Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên. Anh Trường từng tham gia các dự án trồng rừng tại một số tỉnh phía Bắc, trước khi chuyển sang công tác tại Save Vietnam's Wildlife để cứu hộ động vật hoang dã như hiện nay.

Hạnh phúc khi nhìn động vật trở về rừng

Anh Trường trực tiếp tham gia nhiều vụ cứu hộ động vật từ các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép cũng như tiếp nhận do người dân tự nguyện giao nộp. Sau khi được giải cứu, các cá thể động vật sẽ được đội ngũ cán bộ, bác sĩ thú y và tình nguyện viên chăm sóc, phục hồi cho đến khi đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên.

Anh Trường trực tiếp thả động vật hoang dã về rừng ẢNH: NVCC

Song song đó, với những loài cực kỳ nguy cấp, quý hiếm như tê tê vàng hay cầy vằn, trung tâm triển khai các chương trình nhân nuôi sinh sản, nhằm bảo tồn và phát triển quần thể trong điều kiện nuôi dưỡng có kiểm soát.

Hiện Save Vietnam's Wildlife phối hợp với 3 vườn quốc gia gồm Cúc Phương, Pù Mát và Cát Tiên triển khai các trung tâm cứu hộ. Tại đây, anh phụ trách điều phối chung, xây dựng kế hoạch hoạt động, đồng thời quản lý đội ngũ nhân sự và tình nguyện viên.

Cầy vằn quý hiếm được Save Vietnam's Wildlife triển khai nuôi sinh sản ẢNH: NVCC

Chuyến cứu hộ đầu tiên của anh Trường diễn ra ngay trong tuần đầu làm việc tại trung tâm, khi đơn vị tiếp nhận đề nghị từ cơ quan công an cứu hộ 113 con tê tê Java. Trước số lượng lớn trong khi nhân sự còn mỏng, cơ sở vật chất hạn chế, trung tâm rơi vào tình trạng quá tải, mỗi chuồng phải nuôi ghép 2 - 3 con thay vì 1 con theo tiêu chuẩn.

Anh Trường yêu thích công việc hiện tại, hạnh phúc khi thấy động vật về môi trường tự nhiên ẢNH: NVCC

Trong điều kiện đó, anh cùng đồng nghiệp gần như làm việc không ngơi nghỉ, bắt đầu từ 5 giờ sáng và kéo dài đến 1 - 2 giờ sáng hôm sau mới hoàn tất công việc. Sau hơn 2 tháng miệt mài chăm sóc, khoảng 80% số cá thể đã phục hồi và đủ điều kiện tái thả về tự nhiên.

"Khoảnh khắc nhìn chúng trở về tự nhiên khiến tôi rất hạnh phúc. Nhìn những con tê tê từ hộp ngủ, hộp vận chuyển được trở về môi trường của chúng mang lại cảm xúc đặc biệt, không thể diễn tả được", anh Trường nói.

Không đặt nặng vấn đề tiền bạc

Anh Trường từng chứng kiến nhiều trường hợp người dân nuôi mèo rừng, rái cá làm cảnh, thú cưng với suy nghĩ rằng như vậy là đang mang lại điều kiện sống tốt hơn cho chúng. Tuy nhiên, theo anh, việc nuôi nhốt động vật hoang dã ngoài môi trường tự nhiên là không phù hợp. Ngôi nhà đúng nghĩa của chúng là tự nhiên nơi có không gian để sinh tồn và thể hiện đầy đủ bản năng hoang dã.

Anh Trường (ngoài cùng bên trái) chụp hình kỷ niệm cùng các đồng nghiệp, tình nguyện viên ẢNH: NVCC

Nhiều động vật khi tiếp nhận đều trong tình trạng tồi tệ cũng trở thành thách thức nhưng đồng thời giúp đội ngũ tích lũy kinh nghiệm, từng bước nâng cao tỷ lệ phục hồi cho động vật. Nhìn những đồng nghiệp gắn bó với công tác bảo tồn, cứu hộ suốt 15 - 20 năm hay các tình nguyện viên bền bỉ không biết mệt mỏi trong hành trình đưa động vật trở về rừng, anh càng có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi công việc.

Save Vietnam's Wildlife không phải cơ quan thực thi pháp luật bắt tội phạm những vụ buôn bán, động vật hoang dã nên không gặp phải sự đe dọa từ thợ săn hay người buôn bán. Tuy nhiên, khi tham gia cứu hộ nếu không cẩn thận có thể bị động vật cắn.

Anh Trường hy vọng tỷ lệ phục hồi các loài động vật tăng lên sau khi cứu hộ ẢNH: NVCC

Công việc của anh Trường có nhiều đặc thù nhưng chưa bao giờ anh ngại đối mặt những khó khăn ẢNH: NVCC

"Có lần tham gia tái thả động vật, tôi phải vác hộp vận chuyển tê tê nặng khoảng 30 kg, di chuyển quãng đường dài, vượt núi băng rừng để đến khu vực an toàn. Trong lúc đi, tôi trượt ngã nhưng may mắn không bị thương nặng, chỉ trầy xước chân tay", anh Trường chia sẻ.

Công việc có nhiều đặc thù, trong đó anh Trường là người trực số hotline của trung tâm nên thường xuyên tiếp nhận các tin báo, phản ánh vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Không ít lần, nửa đêm đang ngủ, anh vẫn lập tức lên đường khi có cuộc gọi. Thời gian đầu, vợ con và người thân từng lo lắng, khuyên anh cân nhắc vì công việc vất vả. Tuy nhiên, khi hiểu hơn về ý nghĩa của công việc, mọi người dần thông cảm, chấp nhận và ủng hộ anh.

"Công việc tôi đang làm có thể đủ trang trải chi phí sinh hoạt ở địa phương, không phải nghề để làm giàu. Tuy nhiên, tôi thích làm những việc có đóng góp cho xã hội nên không đặt nặng về vấn đề tiền bạc", anh Trường nói.