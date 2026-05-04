Họ là ai mà âm thầm cứu động vật hoang dã?: Phía sau hành trình của họa sĩ Mỹ ở Việt Nam

Ông William Allen là họa sĩ kiêm giáo viên tiếng Anh đến từ Mỹ, đồng thời là tình nguyện viên lâu năm của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV). Ông thường xuyên tham gia giải cứu động vật hoang dã khi sinh sống và làm việc ở Việt Nam.



LTS: Họ là ai mà âm thầm cứu động vật hoang dã? Đó là những người rất bình thường: một họa sĩ, một cán bộ bảo tồn, một người chăm sóc động vật… Nhưng ở những thời điểm nhất định, họ chọn đứng về phía những sinh mạng không thể tự lên tiếng. Tuyến bài ghi lại hành trình của những cá nhân đang góp phần bảo vệ, cứu hộ động vật hoang dã ở Việt Nam. Mỗi người một cơ duyên, một câu chuyện riêng - từ nỗi ám ảnh trong quá khứ đến tình yêu thiên nhiên, từ lựa chọn nghề nghiệp đến những hành động âm thầm giữa đời thường. Không phải mọi cuộc giải cứu đều trọn vẹn, nhưng điểm chung là họ đã hành động bền bỉ và không đặt nặng lợi ích cá nhân.

Cơ duyên đặc biệt

Những câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam do một người quen kể lại đã thôi thúc ông quyết định chọn nơi này làm điểm đến mới cho cuộc đời mình. Ban đầu, ông chưa thể thực hiện kế hoạch vì vướng điều kiện công việc. Tuy nhiên, ông vẫn chủ động tìm hiểu về Việt Nam qua sách báo, thư viện trước khi chính thức đến đây vào năm 2007. Hiện ông đang sinh sống tại TP.HCM.

Ông William tham gia cứu hộ động vật ở Việt Nam ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, ông William cho biết niềm yêu thích và mong muốn cứu động vật hoang dã đã hình thành từ khi ông còn sống tại Mỹ. Trước đây, ông từng làm việc với nhiều loài động vật, đặc biệt là bò sát, tại một chuỗi cửa hàng thú cưng địa phương.

Dù không phải bác sĩ thú y, ông cho biết nhiều người vẫn mang những con thằn lằn ốm yếu, thậm chí cận kề cái chết, đến nhờ ông hỗ trợ rồi bỏ lại. Để có thể chăm sóc chúng, ông chủ động tìm đọc tài liệu, học cách điều trị cho các loài này.

"Qua việc đọc sách, tôi hiểu rõ hơn về nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép cũng như thực tế ngay cả những loài có giấy tờ hợp lệ vẫn có thể bị tuồn vào các đường dây buôn lậu", ông William chia sẻ.

Ông thừa nhận từng nuôi nhốt thằn lằn, chứng kiến chúng sinh con, chết, trốn thoát ra ngoài… Sau khi đến Việt Nam, những ký ức đó ùa về nên ông quyết định giúp đỡ động vật sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Ông William âm thầm giải cứu động vật khi bị săn bắt, nuôi nhốt ẢNH: NVCC

Thời điểm sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), ông đi lại giữa nơi ở và nơi làm việc mỗi ngày dù cách nhau hàng chục km. Trong một lần, nam giáo viên dừng chân uống cà phê tại một quán ven đường và thấy con khỉ đuôi cụt bị nhốt cạnh con khỉ đuôi lợn.

"Con khỉ đuôi cụt trông rất buồn bã và chán nản, nhìn nó khiến tôi đau lòng. Con khỉ đuôi lợn thì lại rất tức giận, khiến tôi cũng cảm thấy thương nó. Lúc đó tôi không biết phải làm gì. Vì vậy, tôi về nhà tìm kiếm trên mạng và liên hệ với nhiều tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam. Nỗ lực ban đầu không mang lại kết quả, tôi gần như mất hy vọng cho đến khi liên hệ đường dây nóng ENV và mừng rỡ khi chúng được giải cứu", họa sĩ nhớ lại.

Từng bị bảo vệ thả chó đe dọa

Ông William cho biết trong quá trình tham gia các hoạt động cứu hộ, ông đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong đó, có lần ông phát hiện con rùa biển xanh mắc kẹt trong ao tại một ngôi chùa và phối hợp với cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên. Ông cũng từng hỗ trợ lực lượng chức năng giải cứu một con đại bàng vàng bị mắc kẹt trên cây tại khu vực núi Lớn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Bên cạnh những câu chuyện tích cực, ông cũng không ít lần chứng kiến thực trạng đáng buồn khi nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt. Theo ông, phần lớn các trường hợp này đều có kết cục không khả quan, để lại nhiều trăn trở trong quá trình làm công tác bảo tồn.

Ông William nỗ lực thả những con rùa về tự nhiên ẢNH: NVCC

Ông William chia sẻ, trong quá trình tham gia bảo vệ động vật hoang dã, ông từng đối mặt với một số tình huống tiềm ẩn rủi ro đến từ lực lượng bảo vệ và chủ cơ sở kinh doanh. Trong đó, có lần ông bị dùng chó để răn đe nhưng tình huống không trở nên nghiêm trọng khi con vật không xem ông là mối đe dọa.

"Tôi thấy ở TP.HCM nhiều con rùa cạn và rùa đầu và rùa đầu vàng bị nuôi nhốt chật chội. Điều này sẽ làm suy giảm nghiêm trọng số lượng ngoài tự nhiên nếu hoạt động nuôi nhốt không được kiểm soát. Tôi nghĩ nỗ lực cá nhân khó tạo ra thay đổi nếu không có sự vào cuộc mạnh mẽ từ cộng đồng và các tổ chức liên quan", người đàn ông nói.

ENV kêu gọi mọi người không nên mua rùa phóng sinh ẢNH: ENV

Ông William cho rằng, đối với các loài động vật hoang dã được phát hiện trong tự nhiên, điều tốt nhất là để chúng chạy thoát bất kể tình trạng ra sao, bởi hệ sinh thái tự nhiên có cơ chế cân bằng riêng.

Trong trường hợp phát hiện động vật bị nuôi nhốt, ông khuyến nghị mọi người nên chủ động trao đổi, thuyết phục người đang giữ. Nếu gặp rào cản ngôn ngữ, có thể tìm đến sự hỗ trợ từ bạn bè người Việt có cùng mối quan tâm hoặc liên hệ với các tổ chức cứu trợ động vật.

"Khi cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, mọi người cần nêu rõ về loài động vật, địa điểm, thời gian cụ thể. Những chi tiết bổ sung như thái độ của người nuôi nhốt hay dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng có thể giúp quá trình xử lý đạt hiệu quả cao hơn", ông cho hay.

Đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho hay, ông William là một tình nguyện viên lâu năm, nhiệt tình và có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ động vật hoang dã. Ông thường xuyên phát hiện, thông báo các trường hợp vi phạm, đồng thời nhiều lần trực tiếp tham gia hỗ trợ cứu hộ rùa bị nuôi nhốt.