9 nhóm đối tượng dự kiến được tăng lương cơ sở từ 1.7

Chính phủ vừa có dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, dự thảo nghị định đề xuất quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (gọi chung là cơ quan, đơn vị) ở T.Ư, ở cấp tỉnh, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đối tượng áp dụng gồm:

1. Cán bộ, công chức từ T.Ư đến cấp xã quy định tại luật Cán bộ, công chức.

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại luật Viên chức.

3. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

7. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

8. Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Từ 1.7, lương cơ sở dự kiến tăng khoảng 8%

Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng

Về mức lương cơ sở, dự thảo nghị định quy định từ ngày 1.7 mức lương cơ sở mới được xác định là 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương này được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, mức lương này là căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định, cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định để phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Lương cơ sở được điều chỉnh gần nhất từ 1.7.2024 với mức tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%). Như vậy, với mức lương cơ sở mới được xác định là 2,53 triệu đồng/tháng, lương cơ sở sẽ tăng thêm 190.000 đồng so với mức hiện hành.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ chiều 17.3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ ngày 1.7, lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng 8% cùng các khoản trợ cấp của các đối tượng có liên quan.

Ngoài xây dựng nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bà Trà đôn đốc Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Liên quan đến phương án cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn tới, Phó thủ tướng yêu cầu thực hiện tổng kết, đánh giá Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.