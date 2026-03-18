Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

9 nhóm đối tượng dự kiến được tăng lương cơ sở từ 1.7

Thu Hằng
Thu Hằng
18/03/2026 10:55 GMT+7

Từ ngày 1.7, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang dự kiến tăng 8%, từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng.Theo đó, sẽ có 9 nhóm đối tượng được tăng lương trong đợt này.

Chính phủ vừa có dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ 1.7, mức lương cơ sở áp dụng đối với công chức, viên chức dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng

Theo đó, dự thảo nghị định đề xuất quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (gọi chung là cơ quan, đơn vị) ở T.Ư, ở cấp tỉnh, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đối tượng áp dụng gồm:

1. Cán bộ, công chức từ T.Ư đến cấp xã quy định tại luật Cán bộ, công chức.

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại luật Viên chức.

3. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

7. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

8. Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Từ 1.7, lương cơ sở dự kiến tăng khoảng 8%

Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng 

Về mức lương cơ sở, dự thảo nghị định quy định từ ngày 1.7 mức lương cơ sở mới được xác định là 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương này được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, mức lương này là căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định, cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định để phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Lương cơ sở được điều chỉnh gần nhất từ 1.7.2024 với mức tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%). Như vậy, với mức lương cơ sở mới được xác định là 2,53 triệu đồng/tháng, lương cơ sở sẽ tăng thêm 190.000 đồng so với mức hiện hành.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ chiều 17.3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ ngày 1.7, lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng 8% cùng các khoản trợ cấp của các đối tượng có liên quan.

Ngoài xây dựng nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bà Trà đôn đốc Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Liên quan đến phương án cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn tới, Phó thủ tướng yêu cầu thực hiện tổng kết, đánh giá Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Lương viên chức được tính thế nào nếu lương cơ sở tăng từ 1.7?

Lương viên chức được tính thế nào nếu lương cơ sở tăng từ 1.7?

Bảng lương của cán bộ, viên chức hiện được tính theo mức lương cơ sở. Với đề xuất tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1.7 tới, tiền lương của nhóm đối tượng này dự kiến cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Khám phá thêm chủ đề

lương cơ sở công chức Viên chức Lực lượng vũ trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận