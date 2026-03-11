Thu nhập cán bộ, công chức thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng 8%?

Nếu mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1.7 tới, thu nhập của cán bộ, công chức và nhiều chế độ, chính sách liên quan cũng sẽ được điều chỉnh theo. Với mức tăng này, lương cơ sở dự kiến từ 2,34 triệu đồng/tháng lên gần 2,53 triệu đồng/tháng.

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1.7 tới ẢNH: TUẤN MINH

Lương cơ sở dự kiến tăng gần 190.000 đồng/tháng

Thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai mới đây, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ dự kiến tăng mức lương cơ sở thêm 8% từ ngày 1.7.

Hiện lương cơ sở đang được áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng. Nếu tăng 8% như dự kiến, mức lương cơ sở mới sẽ đạt khoảng 2,53 triệu đồng/tháng (tức tăng gần 190.000 đồng mỗi tháng so với hiện nay).

Theo Bộ Nội vụ, lương cơ sở là căn cứ quan trọng để tính tiền lương và nhiều chế độ, chính sách trong khu vực công.

Theo quy định hiện hành, tiền lương của cán bộ, công chức được tính theo công thức: tiền lương = mức lương cơ sở x hệ số lương.

Theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, khi mức lương cơ sở tăng thì bảng lương của các đối tượng này cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng theo hệ số.

Như vậy, nếu mức lương cơ sở mới khoảng 2,53 triệu đồng/tháng được áp dụng từ ngày 1.7 thì bảng lương dự kiến của cán bộ, công chức như sau:

Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến khi lương cơ sở tăng 8% từ 1.7 ĐỒ HỌA: HƯƠNG LÊ

Nhiều khoản phụ cấp và chế độ cũng được điều chỉnh

Không chỉ tiền lương, việc điều chỉnh lương cơ sở cũng kéo theo sự thay đổi của nhiều khoản phụ cấp và chế độ liên quan trong khu vực công.

Các khoản phụ cấp được tính theo lương cơ sở dự kiến có thể được điều chỉnh gồm: phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ và một số khoản hỗ trợ khác theo quy định.

Từ 1.7, lương cơ sở dự kiến tăng khoảng 8%

Bên cạnh đó, một số khoản chi trả liên quan đến hoạt động của cán bộ, đại biểu cũng được tính theo lương cơ sở như mức hoạt động phí của đại biểu HĐND, sinh hoạt phí, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các chế độ sinh hoạt phí cho một số đối tượng đặc thù.

Ngoài ra, các khoản trích theo tiền lương cũng sẽ thay đổi tương ứng khi lương cơ sở tăng. Những khoản này gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn.

Một số chế độ bảo hiểm được tính theo lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh như chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưu trí hay chế độ tử tuất.

Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp của Nhà nước như trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội cũng được xem xét điều chỉnh khi mức lương cơ sở thay đổi.