Luật Quản lý thuế năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7. Theo Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa, một trong những điểm quan trọng tại luật mà cá nhân, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm là 9 trường hợp cơ quan thuế sẽ kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7 tới ẢNH: NGỌC THẮNG

Một là hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế.

Hai là hồ sơ thuộc diện kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế và trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.

Ba là trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.

Bốn là trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề.

Năm là trường hợp theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.

9 trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế từ 1.7.2026

Sáu là người nộp thuế có rủi ro cao thuộc các trường hợp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh.

Bảy là trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 điều 22 luật Quản lý thuế 2025 (cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu; ban hành quyết định ấn định thuế, xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế hoặc chuyển sang kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế).

Tám là trường hợp kiểm tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.

Cuối cùng là trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế của người nộp thuế có rủi ro cao.

Thời hạn kiểm tra thuế không quá 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra, trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 20 ngày.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa lưu ý, người nộp thuế có quyền được giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra và bảo lưu ý kiến; khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế; các quyền khác theo quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.

Việc nắm và tuân thủ đúng quy định là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý và tối ưu hóa tính tuân thủ. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, người nộp thuế liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.