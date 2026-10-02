'90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng' ở Khánh Hòa đạt kết quả ra sao?

Ngày 2.10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình "90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng" các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, chương trình triển khai 39 dự án theo kế hoạch và bổ sung Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang - Đảo B, nâng tổng số lên 40 dự án.

Nhiều dự án giao thông đạt tiến độ cao

Trong 40 dự án, có 21 dự án hoàn thành, vượt mục tiêu, chiếm 52,5%; 4 dự án gần hoàn thành mục tiêu, chiếm 10%. Có 12 dự án chưa hoàn thành mục tiêu và 2 dự án chưa phát sinh kết quả. Các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao được theo dõi riêng theo từng khu.

Đợt cao điểm ghi nhận khối lượng giải phóng mặt bằng lớn tại nhiều dự án giao thông. Dự án đường liên vùng đoạn qua Nha Trang (cũ) đạt 100%, tăng 90,43%; ĐT.651G đoạn qua Ninh Hòa đạt 100%; ĐT.651G đoạn qua Vạn Ninh tăng khoảng 75,8%. Tỉnh lộ 1A - ĐT.652B đạt hơn 77%; ĐT.652B và ĐT.652D đạt 73,85%.

Tại các dự án công nghiệp, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng hoàn thành 100% diện tích. Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná hoàn thành kiểm kê, lập phương án bồi thường khoảng 96,77% và bàn giao khoảng 17,96%, vượt mục tiêu giải phóng mặt bằng 15%.

Khu đô thị cao cấp Cổ Mã đạt 71,41% phê duyệt phương án bồi thường, vượt mục tiêu 70%. Khu đô thị phức hợp Cam Hòa đạt 41,03%, vượt mục tiêu 30%; Khu đô thị phức hợp Cam Tân đạt 31,3%, vượt mục tiêu 30%.

Xã Vạn Hưng đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng ẢNH: BÁ DUY

Một số dự án khác cũng gần hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đạt khoảng 97,35%; hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 đoạn qua Diên Khánh đạt khoảng 95,18%, đoạn qua Khánh Vĩnh đạt 99,68%; Khu đô thị hành chính Diên Khánh đạt khoảng 97,5%.

Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 còn vướng

Trong khi nhiều dự án đạt tiến độ cao, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh mới hoàn thành giải phóng khoảng 158,3/515 ha, tương đương 30,74%.

Khu vực dự kiến xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Theo báo cáo, phần việc còn lại tập trung ở các bước xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án, chi trả và bàn giao mặt bằng.

Khu công nghiệp Ninh Xuân 1, Khu công nghiệp Ninh Xuân 2 và dự án giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 3 chưa phát sinh kết quả theo mục tiêu tại thời điểm tổng hợp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết nguyên nhân chậm tiến độ thuộc nhiều nhóm. Một số dự án chậm hoàn thiện ranh giới, bản đồ, hồ sơ kỹ thuật, kinh phí; một số nơi chậm xác minh nguồn gốc đất, họp xét, xác nhận hồ sơ.

Bên cạnh đó là những vướng mắc trong đo đạc, kiểm kê, lập phương án, chi trả và bàn giao mặt bằng. Chính sách, giá đất, tái định cư, tranh chấp, thừa kế và việc người dân chưa đồng thuận cũng ảnh hưởng tiến độ.

Xác định rõ người phụ trách từng phần việc

Sau đợt cao điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định còn 9 dự án cần tập trung chỉ đạo, gồm Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; các hạng mục Sông Cái - Tân Mỹ; Khu công nghiệp Ninh Diêm 1; Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 - 2; Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1; Khu tái định cư Cam Lâm - Cam Ranh; Đường liên vùng Diên Khánh - thành phần 3; Bệnh viện đa khoa tỉnh - Nam Nha Trang và Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang - Đảo B.

Sở kiến nghị tiếp tục theo dõi tiến độ theo từng hồ sơ, từng bước công việc và từng tuần, thay vì chỉ căn cứ vào tỷ lệ giải phóng mặt bằng cuối kỳ. Các đơn vị cũng cần xác định rõ người phụ trách, phần việc, thời hạn và kết quả phải hoàn thành.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị ẢNH: KỲ NAM

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá "90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng" được triển khai trong điều kiện tỉnh đồng thời sắp xếp tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cấp xã tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ, trong khi nhân lực chuyên môn còn khó khăn.

Theo ông Hùng, khi đánh giá kết quả cần nhìn nhận đầy đủ áp lực của cơ sở, công sức của cán bộ trực tiếp thực hiện và những vướng mắc thực sự vượt khả năng xử lý của địa phương.

"Nhìn nhận đầy đủ khó khăn cũng là để thấy rõ hơn giá trị của những kết quả đã đạt được. Qua đợt cao điểm, chúng ta có thêm cơ sở để khẳng định: sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu, cùng với cách tổ chức và phối hợp phù hợp, có vai trò rất quan trọng đối với tiến độ giải phóng mặt bằng", ông Hùng cho hay.