Khánh Hòa phát động '90 ngày cao điểm' gỡ nút thắt giải ngân đầu tư công

Nhiều "điểm nghẽn" đè nặng tiến độ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, tính đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 41,93% kế hoạch. Dù cao hơn bình quân chung cả nước nhưng con số này vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh hiện có 36/64 cơ quan, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 50%, song vẫn còn 4 cơ quan cấp tỉnh và 5 địa phương giải ngân dưới mức 20%.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, nhìn nhận kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân lớn nhất đến từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi có tới 34 dự án gặp vướng mắc, ảnh hưởng khoảng 24% kế hoạch vốn của tỉnh. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm, biến động giá vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng 3 dự án (chiếm 12% vốn); công tác chuẩn bị đầu tư tại nhiều địa phương còn chậm do vướng thủ tục pháp lý cũng tác động đến 12% kế hoạch vốn khác.

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang triển khai sử dụng nguồn vốn đầu tư công ẢNH: KỲ NAM

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, ông Nhân cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều nguyên nhân chủ quan như vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn chưa cao; chất lượng chuẩn bị đầu tư còn hạn chế; năng lực của một bộ phận cán bộ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hiện cũng gặp khó khăn do thiếu nhân lực, trong khi năng lực của một số đơn vị tư vấn và nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Các nhà thầu còn chịu tác động từ biến động giá cả và nguồn cung vật liệu trên thị trường.

Dồn lực cho "chiến dịch 90 ngày"

Để quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cốt lõi này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát động chiến dịch "90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng" (diễn ra từ ngày 25.6 đến 22.9.2026), tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tuyến đường ven biển Vạn Ninh - Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đang triển khai với nhiều vướng mắc giải phóng mặt bằng ẢNH: KỲ NAM

Theo kế hoạch, "chiến dịch 90" ngày sẽ được triển khai theo từng giai đoạn với các mục tiêu cụ thể. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án điện hạt nhân trong tháng 6; hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu tái định cư thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 7.

Hai tháng cuối của đợt cao điểm, tỉnh sẽ tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp, giao thông, đô thị, khu tái định cư và các công trình hạ tầng trọng điểm khác trên địa bàn, tạo điều kiện khởi công và triển khai đúng tiến độ các dự án động lực của tỉnh.

Khu vực dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đang triển khai ẢNH: KỲ NAM

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhìn nhận những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, nhất là giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra; công nghiệp chế biến chế tạo chưa đạt kỳ vọng; chất lượng thực thi ở một số nơi còn chậm.

Để thực hiện mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều năm, UBND tỉnh sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; tăng kiểm tra hiện trường; lấy kết quả thực tế để đánh giá cán bộ; không để báo cáo đẹp nhưng công việc chậm chuyển biến.

Trong đó, cơ quan chức năng, địa phương phải nỗ lực thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao nhất; duy trì đợt cao điểm trong giải phóng mặt bằng; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; lấy tỷ lệ giải ngân và diện tích mặt bằng bàn giao làm tiêu chí đánh giá người đứng đầu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, toàn tỉnh đang theo dõi 40 công trình, dự án trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn), nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, các khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, Ninh Diêm 1, Ninh Xuân, Cà Ná cùng nhiều dự án giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật. Tính đến giữa tháng 6, mới chỉ có 1 dự án cơ bản hoàn thành GPMB; 3 dự án ở giai đoạn cuối chi trả tiền và bàn giao mặt bằng; 21 dự án đang dừng ở bước kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và 15 dự án gặp vướng mắc về giá đất, chính sách bồi thường hoặc thủ tục pháp lý.







