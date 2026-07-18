93% sinh viên Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột tốt nghiệp loại khá, giỏi

Ngày 18.7, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026, trao bằng cho 283 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng và cử nhân y tế công cộng sau quá trình đào tạo.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 ẢNH: H.T

Trong đợt tốt nghiệp này, nhà trường trao bằng cho 156 sinh viên ngành y khoa, 94 ngành dược học, 29 ngành điều dưỡng và 4 ngành y tế công cộng. Đáng chú ý, có 5 thủ khoa toàn khóa, 5 sinh viên đạt loại xuất sắc và 93% sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, gửi lời chúc mừng các tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân đã hoàn thành chương trình đào tạo, đồng thời bước sang một chặng đường mới trong nghề nghiệp.

GS-TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: H.T

"Tôi mong rằng, nhiều năm sau, khi gặp lại các em, điều khiến chúng tôi tự hào nhất không phải là chức vụ hay danh hiệu các em đạt được, mà là những lời cảm ơn chân thành từ người bệnh dành cho các em. Bởi đó mới là phần thưởng cao quý nhất của người làm nghề y", GS-TS Cao Tiến Đức phát biểu.

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức tuyên thệ Hippocrates được tổ chức trong không khí trang nghiêm. Từng lời tuyên thệ thể hiện cam kết của các tân bác sĩ đối với y đức, trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đánh dấu bước chuyển từ giảng đường đến môi trường hành nghề.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột trao giấy khen, chúc mừng 5 thủ khoa ẢNH: H.T

Đại diện các tân khoa phát biểu tại buổi lễ, tân dược sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngân cho biết, ngày nhận bằng tốt nghiệp không chỉ khép lại hành trình học tập nhiều thử thách mà còn mở ra chặng đường mới gắn với trách nhiệm của người làm công tác chăm sóc sức khỏe.

"Ngày hôm nay không chỉ là ngày chúng em nhận tấm bằng tốt nghiệp, mà còn là cột mốc khép lại một hành trình đầy thử thách để mở ra một chương mới với hai chữ trách nhiệm", tân dược sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngân, chia sẻ.



