Điểm sàn y khoa Trường ĐH Y Hà Nội cao nhất khối sức khỏe cả nước

Mới đây, Trường ĐH Y Hà Nội đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2026. Mức điểm sàn cao nhất là 24 điểm, áp dụng cho 2 ngành y khoa (kể cả y khoa học ở phân hiệu Thanh Hóa) và răng hàm mặt. Đây cũng là ngưỡng điểm sàn cao nhất cả nước hiện nay cho khối ngành sức khỏe. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, điểm sàn 2 ngành y khoa và răng hàm mặt là 22 điểm.



Cả nước sẽ có hơn 7.800 thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển các ngành y khoa, răng hàm mặt của Trường ĐH Y Hà Nội ẢNH: PHẠM THANH HÀ - QUÝ HIÊN

Một ngành khác Trường ĐH Y Hà Nội cũng đặt điểm sàn để nhận hồ sơ xét tuyển cao hơn so với quy định của Bộ GD-ĐT là y học cổ truyền, với mức sàn 21 (Bộ GD-ĐT quy định là 20).

Hầu hết các ngành còn lại (y học dự phòng, điều dưỡng chương trình tiên tiến, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng...) đều có mức điểm sàn ngang mức quy định của Bộ GD-ĐT (18 điểm).

Có 2 ngành Bộ GD-ĐT không quy định điểm sàn là tâm lý học và công tác xã hội, nhưng nhà trường cũng quy định thí sinh phải đạt từ 18 và 17 điểm trở lên mới nhận hồ sơ xét tuyển.

Các mức điểm này áp dụng cho thí sinh khu vực 3, không nhân hệ số, không tính điểm cộng. Đặc biệt, trường lưu ý không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong cùng một ngành.

Đối với nhóm thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (kỳ thi SPT) tổ chức, Trường ĐH Y Hà Nội quy định ngưỡng điểm bài thi SPT tối thiểu để nhận hồ sơ dao động từ 10,3 điểm đến 11,95 điểm tùy từng ngành. Đồng thời, nhóm thí sinh này phải đáp ứng tiêu chí phụ: kết quả học tập lớp 12 đạt từ loại khá trở lên và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 16,5 điểm (hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5/10 trở lên).

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ thí sinh quy đổi tương đương theo tinh thần đối sánh điểm tuyển sinh, Trường ĐH Y Hà Nội đã công bố chi tiết bảng mốc quy đổi và công thức tính từ điểm bài thi SPT sang điểm thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, một thí sinh đạt 22 điểm bài thi SPT đăng ký xét tuyển ngành Hộ sinh sẽ được quy đổi thành 27,75 điểm thi tốt nghiệp THPT. Chi tiết xem ở đây.