Một số trường sư phạm phía bắc xác định điểm sàn cao hơn quy định chung

Sau khi Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với các ngành sư phạm, một số trường sư phạm phía bắc cũng đã công bố các mức điểm sàn vào các ngành sư phạm của mình.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong lễ tốt nghiệp ẢNH: MINH MINH

Đáng chú ý, có một số ngành của một số trường cao hơn nhiều so mức sàn do Bộ GD-ĐT quy định. Riêng các ngành năng khiếu, tất cả các trường đều xác định mức sàn bằng quy định của Bộ GD-ĐT (19 điểm).

Điểm sàn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thể hiện yêu cầu chất lượng đầu vào cao vượt trội với các ngành sư phạm cốt lõi. Một loạt ngành sư phạm được đặt mức sàn cao hơn so với sàn của Bộ GD-ĐT từ 1 đến 2 điểm.

Cụ thể, các ngành sư phạm toán, lý, hóa, tiếng Anh… có mức sàn là 21 điểm. Nhóm ngành lấy điểm sàn cao nhất (22 điểm) gồm: giáo dục đặc biệt, sư phạm sinh học, sư phạm văn, sư phạm sử và sư phạm toán dạy bằng tiếng Anh.

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Với Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, ngoài các nhóm ngành bám sát quy định của Bộ GD-ĐT (20 điểm), có một số ngành điểm sàn cao hơn cả mức sàn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Cụ thể, các ngành sư phạm văn, sư phạm sử, sư phạm địa có mức sàn là 22,5 điểm (tổ hợp gốc là C00); sư phạm sử - địa 22 điểm; các ngành sư phạm toán, lý, hóa đều có mức sàn 21.

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Trường ĐH Hồng Đức lựa chọn phương án bám sát hoàn toàn vào ngưỡng đảm bảo chất lượng cơ bản do Bộ GD-ĐT ban hành với các ngành sư phạm.

Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh các ngành cử nhân khác, mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển với các ngành này phổ biến là 15 điểm.

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