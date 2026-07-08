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Giáo dục

Hai trường y dược công lập đầu tiên phía Bắc công bố điểm sàn

Quý Hiên
Quý Hiên
Trường ĐH Y dược VNU và Trường ĐH Y dược Thái Bình công bố điểm sàn ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố quyết định liên quan.

Chiều nay, 8.7, Trường ĐH Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU) và Trường ĐH Y dược Thái Bình công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đăng ký xét tuyển). Đây là 2 trường công lập khối ngành sức khỏe đầu tiên ở khu vực phía bắc công bố điểm sàn ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn tuyển sinh trình độ đại học với khối ngành sức khỏe trên toàn quốc. Cả 2 trường đều xác định sàn ngang mức sàn của Bộ GD-ĐT. 

Hai trường y dược công lập đầu tiên phía Bắc công bố điểm sàn - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Y dược VNU trong một buổi học

ẢNH: MAI LINH

Điểm sàn của Trường ĐH Y dược Thái Bình như sau:

Hai trường y dược công lập đầu tiên phía Bắc công bố điểm sàn - Ảnh 2.

Điểm sàn của Trường ĐH Y dược VNU như sau:

Hai trường y dược công lập đầu tiên phía Bắc công bố điểm sàn - Ảnh 3.

Ngoài ra, Trường ĐH Y dược VNU cũng công bố bảng quy đổi tương đương điểm thi HSA (thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức) và điểm thi các tổ hợp môn thi THPT 2026 như dưới đây:

Hai trường y dược công lập đầu tiên phía Bắc công bố điểm sàn - Ảnh 4.

Hai trường y dược công lập đầu tiên phía Bắc công bố điểm sàn - Ảnh 5.

 

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