Vòng chung kết và trao giải cuộc thi "Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM năm 2026" vừa diễn ra vào ngày 25.11. Chương trình được phát động vào ngày 19.10, sau 35 ngày phát động cuộc thi thu hút hơn 150 tác phẩm dự thi từ nhiều thành phần tham gia như: chủ thể OCOP, KOC, sinh viên đến nghệ sĩ, giáo viên, đạo diễn...



Á hậu Bùi Khánh Linh chiến thắng và trở thành Đại sứ OCOP TP.HCM lần thứ nhất năm 2026 ẢNH: BTC

Ban Tổ chức chọn ra Top 16 thí sinh xuất sắc tranh tài trực tiếp qua hình thức mô phỏng thuyết trình quảng bá 5 sản phẩm tiêu biểu: Mật dừa nước Vietnipa, Tranh sơn mài Tư Bốn, Tiêu Bầu Mây, Yến Đảo Cần Giờ và Khu du lịch Đất Rồng Đinh Gia Trang. Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh trải qua 5 phút thực hành thuyết trình hoặc livestream quảng bá và 2 phút xử lý tình huống từ Hội đồng Giám khảo.

Kết quả, Á hậu Bùi Khánh Linh giành giải nhất và trở thành Đại sứ OCOP TP.HCM lần thứ 1 năm 2026. Hai giải nhì thuộc về bạn Nguyễn Ngọc Phương (sinh viên) và chị Lữ Thị Tuỳ Vân (đạo diễn). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh vào chung kết.

Trao giải cho Á hậu Khánh Linh là ông Nguyễn Văn Đa - PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi - PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao, nhà báo Xuân Toàn - TBT Báo Điện tử Tuổi Trẻ (từ trái qua phải) ẢNH: BTC

TP.HCM hiện có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp với 1.024 sản phẩm OCOP được công nhận cùng hơn 6.500 cơ sở ngành nghề nông thôn. Dù nhiều chủ thể đã đầu tư tạo ra sản phẩm chất lượng cao, độ nhận diện trên thị trường hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẳng định: "Vấn đề đặt ra không chỉ là Thành phố có bao nhiêu sản phẩm OCOP được công nhận mà quan trọng hơn là làm thế nào để đưa giá trị OCOP chạm đến trái tim người tiêu dùng thông qua sức mạnh truyền thông số. Truyền thông cho OCOP trước tiên phải khơi nguồn và lan tỏa giá trị tài nguyên, văn hóa bản địa, từ đó xây dựng niềm tin bền vững".

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ cũng nhấn mạnh: Cuộc thi được kỳ vọng hình thành mạng lưới đại sứ thương hiệu bền vững, đưa sản phẩm OCOP trở thành niềm tự hào và quà tặng đặc trưng của TP.HCM. Chính những lát cắt bình dị, chân thành đã tạo nên những tiếng nói truyền thông dễ thuyết phục và dễ chạm vào trái tim công chúng.