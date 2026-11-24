Giang Thái tự hào vì góp mặt trong sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam

Trong sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Á hậu Giang Thái có dịp giới thiệu những nét đẹp văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam đến công chúng. Người đẹp 9X cho biết cô cảm thấy vừa vinh dự, vừa hồi hộp khi được góp sức trong sự kiện văn hóa đặc biệt này.

MC Giang Thái mong người trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa Việt ẢNH: NVCC

Để hoàn thành vai trò của mình, Giang Thái dành thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu lịch sử, phong tục cũng như những giá trị văn hóa. Với cô, người dẫn chương trình không chỉ cần ghi nhớ lời dẫn mà còn phải thấu hiểu ý nghĩa đằng sau mỗi nội dung để truyền tải bằng cảm xúc chân thành.

Qua quá trình tìm hiểu, Giang Thái nhận ra mỗi dân tộc đều sở hữu những nét văn hóa, ngôn ngữ và di sản riêng. Vì vậy, cô cho rằng không nên đặt các giá trị văn hóa trong sự so sánh, bởi mỗi bản sắc đều mang ý nghĩa và vị trí riêng trong đời sống cộng đồng.

"Chúng ta không nhất thiết phải lựa chọn gìn giữ một giá trị văn hóa nào hơn những giá trị khác, bởi mỗi nét văn hóa đều góp phần làm nên diện mạo chung của người Việt Nam", nữ MC chia sẻ.

Á hậu Giang Thái hồi hộp khi dẫn dắt các hoạt động trong chuỗi sự kiện văn hóa ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, nàng hậu bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục chung tay gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc. Theo cô, mặc dù người trẻ có cơ hội tiếp cận và học hỏi nhiều điều hay từ khắp nơi trên thế giới, nhưng việc thấu hiểu và trân trọng cội nguồn vẫn luôn cần được đặt lên hàng đầu. "Hội nhập không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Ngược lại, khi hiểu và tự hào về cội nguồn của mình, chúng ta sẽ càng có thêm sự tự tin để bước ra thế giới", cô nói.

Với Giang Thái, bản sắc văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ từ quá khứ mà còn là nền tảng để mỗi thế hệ tự tin hướng đến tương lai. Khi người trẻ hiểu rõ cội nguồn và biết trân trọng những giá trị dân tộc, họ sẽ có thêm hành trang để giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp nối sứ mệnh gìn giữ những di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ.