Á hậu Hồng Hạnh lên tiếng về danh xưng 'người đẹp đập mặt xây lại'

Lê Thị Hồng Hạnh sinh năm 2000, là diễn viên, người mẫu tự do. Người đẹp 23 tuổi từng thử sức ở một số cuộc thi như Miss & Mister Hà Nội 2022, The New Mentor… Mới đây, cô ghi danh tranh tài ở Miss Grand Vietnam 2023 và đoạt danh hiệu á hậu 3. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, mỹ nhân quê Thái Bình đã có những trải lòng về hành trình “chinh chiến" ở đấu trường nhan sắc.

Chia sẻ với chúng tôi, Hồng Hạnh nói danh hiệu á hậu 3 tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 vừa vặn với mình. Người đẹp Thái Bình cho rằng khi đến với một đấu trường nhan sắc, các thí sinh đều bỏ công sức và nỗ lực hết mình với mong muốn giành một vị trí cao. “Danh hiệu này là sự may mắn, song cũng là công sức của tôi thời gian qua", cô chia sẻ BTC

Trước đó, Hồng Hạnh cũng từng thử sức tại Miss Grand Vietnam 2022 song không giành được kết quả cao do kỹ năng còn yếu. "Năm nay tôi cải thiện những hạn chế đó. So với những chị có kinh nghiệm, tôi vẫn chưa chỉn chu bằng nhưng so với mình của năm 2022, tôi đã tiến bộ hơn", Hồng Hạnh bộc bạch FBNV

Về màn ứng xử gây tranh cãi trong đêm chung kết, chân dài quê Thái Bình thừa nhận còn thiếu kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu. Vì vậy cô không giữ được bình tĩnh để hoàn thành tốt phần thi. “Tôi còn trẻ, chưa xử lý tình huống tốt nhất nên bị “rớt chữ". Xung quanh tôi khi đó chỉ là tiếng hò reo khiến tôi không suy nghĩ được nhiều. Câu chia sẻ ở phút chót đó, tôi hay trêu với mọi người rằng chắc là do Tổ độ", cô hài hước BTC

Ngoài những lời ủng hộ, Hồng Hạnh cũng phải nhận ý kiến trái chiều vì chuyện từng công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, một số khán giả gọi cô là “người đẹp đập mặt xây lại" hay “á hậu dao kéo". Cô gái quê Thái Bình cho hay: “Từ đầu tôi đã không ngại chia sẻ vấn đề này nên sẽ không để những lời nói tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Tôi nghĩ trong tương lai mọi người sẽ có suy nghĩ, cái nhìn cởi mở hơn" FBNV

Theo Hồng Hạnh, trước khi đến với một cuộc thi nhan sắc, cô đã tìm hiểu về quy định của ban tổ chức. “Tôi đã tìm đúng cuộc thi. Chứ nếu nói tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam thì không thể nào được", cô bày tỏ FBNV

Nói về những kế hoạch giúp bản thân không bị “lãng quên" giữa dàn người đẹp khác, Hồng Hạnh cho rằng mỗi người sẽ có vẻ đẹp, tính cách khác nhau. Với chân dài quê Thái Bình, cô nghĩ bản thân cũng sẽ có thế mạnh để không bị nhầm lẫn với bất kỳ ai BTC

Về dự định tiếp tục với công việc diễn xuất, Hồng Hạnh cho biết: “Đó là đam mê của tôi. Nhưng hiện tại tôi đang theo định hướng người mẫu ảnh và fashionista. Trong tương lai, nếu cơ cơ hội góp mặt trong một dự án phim, tôi vẫn sẽ tham gia. Tôi rất trân trọng những gì mình đã và đang làm. Nếu không có những thử thách, những trải nghiệm đó thì sẽ không có Hồng Hạnh như hiện nay" FBNV