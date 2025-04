Á hậu Việt giành học bổng du học gần 2,5 tỉ đồng là ai?

Tiếp xúc với nghệ thuật từ bé, Aishley Bùi tự tin khi tạo dáng trước ống kính ẢNH: NVCC

Bùi Huỳnh Hoàng Uyên (nghệ danh Aishley Bùi) sinh năm 2007, là cái tên sáng giá trong giới người mẫu dù còn khá trẻ. Sau gần một năm được ban tổ chức mời tham gia trình diễn trong Tuần lễ thời trang quốc tế ASEAN tại Singapore với tư cách là đại diện đến từ Đông Nam Á, người mẫu cao 1,71 m vui mừng thông báo cô nhận được học bổng cử nhân kinh tế trị giá 2,45 tỉ đồng.

Trước khi giành được học bổng giá trị này, Aishley Bùi đạt thành tích xuất sắc trong suốt 12 năm. Ngoài ra, cô còn tham gia các dự án thiện nguyện, phong trào bảo vệ môi trường, phong trào văn nghệ.

“Tôi bắt đầu làm hồ sơ từ tháng 1.2025, qua 2 kỳ phỏng vấn cùng với hội đồng xét duyệt mới nhận được học bổng 75% của trường, tương đương 2,45 tỉ đồng. Dự tính tháng 7.2025 tôi sẽ sang Úc để theo học ngành Kinh tế. Về học phí, gia đình hỗ trợ và tôi cũng dự định sẽ tìm kiếm công ty quản lý tại Úc để tiếp tục hoạt động nghệ thuật”, nàng mẫu cho hay.

Aishley Bùi tự hào với thành tích vừa đạt được sau 12 năm đèn sách ẢNH: NVCC

Aishley Bùi sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, từ bé đã có niềm đam mê lớn với nghệ thuật. Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ lớp đào tạo của siêu mẫu Xuân Lan, tham gia vào các dự án về người mẫu trẻ The New Generation Of Models.

Cô nhanh chóng khẳng định tài năng trên các sàn diễn thời trang trong và ngoài nước. Trước đó, chân dài đã tham gia trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế ASEAN ở Singapore. Năm 2024, cô giành ngôi vị Á hậu 1 trong cuộc thi Miss Teen Super Globe tổ chức ở Thái Lan. Người đẹp sinh năm 2007 tiết lộ sắp tới cô sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp để trải nghiệm, khám phá bản thân.

Chọn việc đi học xa, Aishley Bùi chia sẻ: "Tôi không chỉ muốn thành công trong sự nghiệp người mẫu mà còn muốn được học hỏi, tích lũy thêm kiến thức ở thế giới để có thể cống hiến cho xã hội. Tôi mong muốn trở thành một hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ trẻ, là công dân toàn cầu minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đẹp, tri thức và lòng nhân ái".