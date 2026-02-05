Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Á khôi Bùi Thị Phương Linh vừa bị tạm giữ là ai?

Thạch Anh
05/02/2026 16:52 GMT+7

Thông tin Bùi Thị Phương Linh - á khôi một cuộc thi sắc đẹp vừa bị tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm được dư luận quan tâm.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 5.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Phương Linh để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Tin tức này được cộng đồng mạng quan tâm bởi trước khi vướng ồn ào, người đẹp này từng giành danh hiệu á khôi tại một cuộc thi nhan sắc.

Phương Linh năm nay 22 tuổi, quê Hà Nội. Cô từng giành danh hiệu á khôi 1 tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam, tổ chức hồi năm 2025. Thời điểm đó, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc ưa nhìn, nụ cười tươi. Tuy nhiên sau cuộc thi, người đẹp khá im ắng trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo ghi nhận, cô cũng hạn chế hoạt động trên mạng xã hội, hiện đã khóa bảo vệ trang cá nhân.

Á khôi Bùi Thị Phương Linh vừa bị tạm giữ là ai?- Ảnh 1.

Hình ảnh Á khôi Phương Linh tại cơ quan điều tra

Ảnh: Công an cung cấp

Dù đăng quang á khôi một cuộc thi nhan sắc song do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Phương Linh tham gia hoạt động bán dâm, môi giới mại dâm. Cô gái này đã dùng ứng dụng nhắn tin trên điện thoại để gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách nhằm chào mời. Khi khách đồng ý, cô trực tiếp thỏa thuận giá cả và thống nhất địa điểm để điều người bán dâm đến theo yêu cầu.

Dân mạng phản ứng 'gắt' trước vụ của Á khôi Phương Linh

Hiện tại, thông tin liên quan đến Bùi Thị Phương Linh đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ bất bình, phê phán hành vi của cô gái 22 tuổi. Chưa kể, nhiều cư dân mạng còn đề nghị ban tổ chức cuộc thi nhan sắc mà cô từng tham gia có thái độ xử lý quyết liệt khi Phương Linh không biết cách giữ mình trước cám dỗ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc thi.

Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ vì bán dâm kiêm ‘tú bà’

Một người dùng bình luận: “Dù gì cũng tốt nghiệp cấp 3, xin việc làm đâu có khó khăn, nhất là xinh đẹp. Đây là bài học cho các cô gái trẻ”. “Quan trọng là ý thức, chứ đâu phải đổ lỗi cho việc không có công ăn việc làm rồi vi phạm pháp luật. Chưa kể đã là á khôi, mà như thế này thì làm gương cho ai”, người dùng khác bức xúc. Một cư dân mạng bày tỏ: “Cái giá của việc không biết giữ mình, đừng đổ lỗi cho ai. Đề nghị ban tổ chức cuộc thi có biện pháp trước trường hợp này”.

Thời gian qua, việc nhiều nàng hậu vướng phải vòng lao lý, cộng thêm hàng hàng loạt cuộc thi nhan sắc được tổ chức ồ ạt khiến công chúng ngán ngẩm. Nhiều người cho rằng cần kiểm soát các cuộc thi để tránh tình trạng "bội thực hoa hậu" hiện nay.

