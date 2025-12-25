‘A80’, ‘đám giỗ bên cồn’ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025

Google vừa công bố 10 thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025 (theo cấu trúc từ khóa + là gì). Bên cạnh những sự kiện văn hóa xã hội trọng đại của đất nước như A50, A80… những từ khóa gắn với các trend của giới trẻ cũng được quan tâm, trong đó phải kể đến đám giỗ bên cồn, năm số 9, sít rịt...

10 thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất

A80

A80 là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025, theo ghi nhận của Goolge. Đây là cách gọi cho chuỗi sự kiện diễu binh, diễu hành và lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử và sức mạnh dân tộc.

Người trẻ hưởng ứng Hành trình âm nhạc Tự hào Việt Nam tại Hà Nội trong chiến dịch truyền thông A80 Ảnh: Phan Linh

8386

8386 từng có thời điểm gây sốt trên các nền tảng TikTok, như một lời chúc mừng của giới trẻ dành cho nhau. Cụ thể, thay vì nói “chúc mọi người phát tài phát lộc”, nhiều người trẻ “bắt trend” bằng câu nói: “chúc mọi người 8386 mãi đỉnh”. Ngoài ra, dãy số này cũng được nhiều người săn đón trong giao dịch kinh doanh, số điện thoại… với ý nghĩa may mắn.

Manifest

Là thuật ngữ được nhiều bạn trẻ sử dụng thời gian qua để nói về việc biến ước mơ, suy nghĩ thành hiện thực thông qua việc tập trung cao độ, truyền tải năng lượng tích cực. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đăng tải các video ghi lại khoảnh khắc họ viết ra những điều bản thân mong muốn và vỡ òa khi nó trở thành hiện thực kèm theo đó là việc đề cập đến cụm từ này.

Sít rịt

Là cách đọc Việt hóa cho từ tiếng Anh (secret). Ban đầu, từ khóa này được dùng trong trào lưu khui túi mù, nhưng sau đó lại trở thành từ để diễn tả những tình huống bất ngờ hoặc cách nói vui về những xui rủi trong đời sống.

Fomo

Là từ viết tắt của Fear of Missing Out (hội chứng sợ bỏ lỡ), là cảm giác lo lắng khi tin rằng mình đang bỏ lỡ một cơ hội, trải nghiệm thú vị, hay sự kiện quan trọng. Trước sự bùng nổ của mạng xã hội, nhiều người dùng từ fomo để nói về việc bản thân sợ trở thành người “tối cổ” nếu bỏ lỡ một thông tin nào đó.

Lê Tuấn Khang gây sốt với từ khóa đám giỗ bên cồn Ảnh: FBNV

Đám giỗ bên cồn

Từng có thời điểm, đám giỗ bên cồn trở thành từ khóa gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trong các clip của Lê Tuấn Khang. Câu hát “bên cồn sao đám giỗ hoài vậy” cũng được nhiều người trẻ lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Theo nghĩa đen, đây là từ khóa chỉ một bữa tiệc ở cồn đất tại miền Tây.

Lowkey - Skip leg day

Đây là cụm từ tiếng Anh chỉ những người chọn lối sống kín đáo, ít phô trương. Trong khi đó, Skip leg day là từ khóa xuất phát từ cộng đồng tập gym, có nghĩa là "bỏ qua ngày tập chân".

A50

Tương tự A80, A50 là tên gọi tắt cho nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất.

Năm số 9

Năm số 9 hay còn gọi vui là năm thanh lọc, là từ khóa bắt nguồn từ thần số học. Cụ thể, trong bối cảnh có hàng loạt ồn ào liên quan đến người nổi tiếng, từ khóa này là cách gọi mang màu sắc châm biếm, với ý nghĩa những sự thật được phơi bày.