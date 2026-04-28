ABBank dự kiến nâng vốn lên hơn 20.000 tỉ, niêm yết HOSE quý 4/2026

Sáng 28.4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã UpCOM: ABB), các cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung quan trọng, gồm: kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), cùng các báo cáo quản trị, kiểm soát và phân phối lợi nhuận.

ABBank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% ẢNH: ABB

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 của ABBank đạt 1.500 tỉ đồng. Năm 2026, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỉ đồng, tương đương 128% so với thực hiện năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 291.000 tỉ đồng, tương đương 132%; huy động khách hàng đạt 247.417 tỉ đồng, tương đương 153%; dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỉ đồng, tương đương 109%.

Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, cho thấy định hướng tăng trưởng đi kèm kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Một nội dung chiến lược khác được đại hội thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ, tạo trụ cột tài chính vững chắc cho giai đoạn bứt tốc.

Hiện tại, vốn điều lệ ABBank sau đợt tăng vốn cuối năm 2025 - đầu năm 2026 ở mức 13.972 tỉ đồng, dự kiến tăng thêm hơn 6.000 tỉ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỉ đồng thông qua 2 đợt.

Đợt 1: phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% (dự kiến quý 2/2026), tương đương hơn 209,5 triệu cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nội dung này được đại hội cổ đông đồng thuận tại Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đợt 2: chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% (dự kiến quý 4/2026), tương đương hơn 321,3 triệu cổ phiếu; phát hành ESOP (phát hành cổ phiếu cho người lao động - PV) 5% cho cán bộ nhân viên (dự kiến quý 1/2027), tương đương hơn 80,3 triệu cổ phiếu.

Phương án tăng vốn thiết kế ưu tiên quyền lợi của cổ đông hiện hữu thông qua cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua ở mức giá tốt 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank, việc chia nhỏ lộ trình tăng vốn nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) không bị kéo căng giữa các đợt tăng trưởng tín dụng và duy trì EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) không bị pha loãng quá mức trong ngắn hạn, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền phát biểu tại đại hội cổ đông ẢNH: ABB

Số tiền thu được từ chào bán thêm cổ phiếu dự kiến được giải ngân sử dụng vốn trong năm 2027, bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Ngoài các nội dung trên, đại hội cũng thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABB trên HOSE. Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được chỉ định làm tổ chức tư vấn hồ sơ niêm yết.

Theo công bố tại đại hội cổ đông, lộ trình niêm yết HOSE gồm 3 giai đoan: tháng 5 - 8.2026 là giai đoạn chuẩn bị hồ sơ; tháng 9.2026: nộp hồ sơ niêm yết; phiên giao dịch đầu tiên dự kiến thực hiện vào quý 4/2026.

Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền khẳng định, việc chuyển sàn HOSE không chỉ nâng cao uy tín khi nâng tầm minh bạch mà còn giúp ABBank tiếp cận dòng vốn trung - dài hạn. Niêm yết HOSE giúp vượt ngưỡng rào cản đầu tư, đưa cổ phiếu ABB vào "tầm ngắm" của các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài.