Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

ABBank dự kiến nâng vốn lên hơn 20.000 tỉ, niêm yết HOSE quý 4/2026

Như Phong
28/04/2026 17:09 GMT+7

ABBank thông qua mục tiêu lợi nhuận 4.500 tỉ đồng, kế hoạch tăng vốn lên hơn 20.000 tỉ đồng và lộ trình niêm yết cổ phiếu trên HOSE tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Sáng 28.4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã UpCOM: ABB), các cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung quan trọng, gồm: kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), cùng các báo cáo quản trị, kiểm soát và phân phối lợi nhuận.

ABBank dự kiến nâng vốn lên hơn 20.000 tỉ, niêm yết HOSE quý 4/2026 - Ảnh 1.

ABBank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%

ẢNH: ABB

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 của ABBank đạt 1.500 tỉ đồng. Năm 2026, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỉ đồng, tương đương 128% so với thực hiện năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 291.000 tỉ đồng, tương đương 132%; huy động khách hàng đạt 247.417 tỉ đồng, tương đương 153%; dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỉ đồng, tương đương 109%.

Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, cho thấy định hướng tăng trưởng đi kèm kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Một nội dung chiến lược khác được đại hội thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ, tạo trụ cột tài chính vững chắc cho giai đoạn bứt tốc.

Hiện tại, vốn điều lệ ABBank sau đợt tăng vốn cuối năm 2025 - đầu năm 2026 ở mức 13.972 tỉ đồng, dự kiến tăng thêm hơn 6.000 tỉ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỉ đồng thông qua 2 đợt.

Đợt 1: phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% (dự kiến quý 2/2026), tương đương hơn 209,5 triệu cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nội dung này được đại hội cổ đông đồng thuận tại Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đợt 2: chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% (dự kiến quý 4/2026), tương đương hơn 321,3 triệu cổ phiếu; phát hành ESOP (phát hành cổ phiếu cho người lao động - PV) 5% cho cán bộ nhân viên (dự kiến quý 1/2027), tương đương hơn 80,3 triệu cổ phiếu.

Phương án tăng vốn thiết kế ưu tiên quyền lợi của cổ đông hiện hữu thông qua cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua ở mức giá tốt 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank, việc chia nhỏ lộ trình tăng vốn nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) không bị kéo căng giữa các đợt tăng trưởng tín dụng và duy trì EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) không bị pha loãng quá mức trong ngắn hạn, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

ABBank dự kiến nâng vốn lên hơn 20.000 tỉ, niêm yết HOSE quý 4/2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền phát biểu tại đại hội cổ đông

ẢNH: ABB

Số tiền thu được từ chào bán thêm cổ phiếu dự kiến được giải ngân sử dụng vốn trong năm 2027, bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Ngoài các nội dung trên, đại hội cũng thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABB trên HOSE. Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được chỉ định làm tổ chức tư vấn hồ sơ niêm yết.

Theo công bố tại đại hội cổ đông, lộ trình niêm yết HOSE gồm 3 giai đoan: tháng 5 - 8.2026 là giai đoạn chuẩn bị hồ sơ; tháng 9.2026: nộp hồ sơ niêm yết; phiên giao dịch đầu tiên dự kiến thực hiện vào quý 4/2026.

Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền khẳng định, việc chuyển sàn HOSE không chỉ nâng cao uy tín khi nâng tầm minh bạch mà còn giúp ABBank tiếp cận dòng vốn trung - dài hạn. Niêm yết HOSE giúp vượt ngưỡng rào cản đầu tư, đưa cổ phiếu ABB vào "tầm ngắm" của các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài.

Tin liên quan

Lợi nhuận 2025 của ABBank tăng kỷ lục 352,4%

Theo báo cáo tài chính sau kiểm toán vừa được ABBank công bố, lợi nhuận trước thuế của ABBank năm 2025 đạt 3.522 tỉ đồng, tăng 352,4% so với năm 2024; quy mô tổng tài sản vượt 220.392 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Abbank đại hội cổ đông ABBank tăng vốn điều lệ ngân hàng An Bình kiểm soát tỷ lệ nợ xấu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận