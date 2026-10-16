ABBank được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

Ngày 14.10, tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) 2026, ABBank được vinh danh với hệ sinh thái ngân hàng số gồm ứng dụng ABBank dành cho khách hàng cá nhân và nền tảng ABBank Business dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Đại diện ABBank nhận giải thưởng tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 ẢNH: ĐINH HƯƠNG

Ứng dụng ABBank tích hợp hơn 50 tiện ích, hỗ trợ giao dịch 24/7 và quản lý tài chính cá nhân. Trong khi đó, ABBank Business cho phép doanh nghiệp thực hiện nhiều nghiệp vụ trực tuyến như mở tài khoản, thanh toán theo lô, đề nghị giải ngân, phát hành bảo lãnh và chuyển tiền quốc tế.

Theo ABBank, năm 2025, số khách hàng đăng ký mới trên ứng dụng tăng 92% so với năm 2024. Tổng số giao dịch đạt 75 triệu, với giá trị khoảng 490.000 tỉ đồng. Giao dịch qua kênh ngân hàng số chiếm 96% tổng số lượng giao dịch toàn ngân hàng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tỷ lệ giao dịch trực tuyến trên ABBank Business tăng từ 73% lên 90%. Thời gian xử lý nhiều nghiệp vụ được rút ngắn tới 50% so với giao dịch tại quầy; riêng việc mở tài khoản doanh nghiệp trực tuyến có thể hoàn tất trong 5 - 15 phút.

ABBank cũng cho biết ngân hàng đang tăng cường bảo mật giao dịch bằng công nghệ xác thực theo chuẩn FIDO2 nhằm hạn chế nguy cơ gian lận trực tuyến.

Đại diện ABBank cho rằng giải thưởng là sự ghi nhận những kết quả ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng, đồng thời tạo động lực để tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ số phục vụ khách hàng.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ KH-CN. Năm nay, giải thưởng tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục, lựa chọn vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu.