ABBank nhận 2 giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

Theo công bố của Ban tổ chức ngày 24.6 (giờ Vương quốc Anh), ABBank được ghi nhận nhờ những kết quả trong đầu tư công nghệ, phát triển ngân hàng số và mở rộng hoạt động bán lẻ.

Đây cũng là một trong số ít ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam được trao đồng thời cả hai giải thưởng tại Global Banking & Finance Awards® 2026.

ABBank liên tục đầu tư phát triển nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ẢNH: ABB

Global Banking & Finance Awards® là giải thưởng thường niên do tạp chí tài chính Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh) tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có thành tựu nổi bật về đổi mới sáng tạo, chiến lược phát triển và hiệu quả hoạt động. Các giải thưởng được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí độc lập, đánh giá năng lực triển khai, kết quả kinh doanh và giá trị mang lại cho khách hàng.

Theo hồ sơ đánh giá, ABBank được ghi nhận nhờ đầu tư vào công nghệ ngân hàng, phát triển các nền tảng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D) theo hướng chuyên trách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Việc được vinh danh đồng thời ở 2 hạng mục về công nghệ ngân hàng và ngân hàng bán lẻ phản ánh những bước tiến của ABBank trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Theo danh sách công bố của Ban tổ chức, ABBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần nổi bật của Việt Nam được ghi nhận ở cả hai hạng mục này tại Global Banking & Finance Awards® 2026.

Đại diện ABBank chia sẻ: "Hai giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đổi mới của ABBank trong thời gian qua, đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. ABBank sẽ không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, thuận tiện và an toàn hơn cho khách hàng."

Những năm gần đây, ABBank đẩy mạnh phát triển các nền tảng ngân hàng số cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời đầu tư nâng cao năng lực bảo mật. Ngân hàng cho biết đã triển khai nâng cấp hệ thống xác thực theo chuẩn quốc tế FIDO2, đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư 77 năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cường an toàn cho các giao dịch số.

Trước đó, bộ đôi ứng dụng ABBank và ABBank Business cũng được trao giải "Dịch vụ số xuất sắc" tại Viet Nam I4 Impact Awards 2026. Theo ABBank, việc tiếp tục được vinh danh tại Global Banking & Finance Awards® 2026 phản ánh những kết quả trong chiến lược đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi số và phát triển mảng ngân hàng bán lẻ.