ABBank ra mắt tính năng mua ngoại tệ online

ABBank vừa triển khai tính năng mua ngoại tệ trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng số ABBank, nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong việc chuẩn bị tài chính cho các chuyến xuất ngoại.

Giải pháp được kỳ vọng giúp đơn giản hóa quy trình mua ngoại tệ, đồng thời mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho các nhu cầu du lịch quốc tế.

Mua ngoại tệ qua app ABBank chỉ với 7 bước đơn giản ẢNH: ABB

Nếu như trước đây, việc chuẩn bị ngoại tệ là trước mỗi chuyến đi nước ngoài mất khá nhiều thời gian khi khách hàng phải trực tiếp đến quầy giao dịch để hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Với dịch vụ mua USD qua app, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện đăng ký online bằng cách khai báo thông tin chuyến đi, nhập số lượng ngoại tệ cần mua, lựa chọn thời gian và địa điểm nhận ngoại tệ, đồng thời tải lên các giấy tờ theo quy định.

Toàn bộ hồ sơ được gửi trực tuyến tới đơn vị kinh doanh ABBank để tiếp nhận và xử lý. Hiện ABBank hỗ trợ giao dịch mua USD tiền mặt với hạn mức tối đa lên tới 15.000 USD đối với các quốc gia có yêu cầu VISA và tối đa 5.000 USD đối với các quốc gia không yêu cầu VISA, mức tối thiểu cho mỗi giao dịch là 50 USD. Đặc biệt, hệ thống cũng linh hoạt cho phép khách hàng thay đổi hạn mức mua ngay khi ra quầy nhận tiền.

Điểm đáng chú ý của dịch vụ là thời gian xử lý hồ sơ tối đa trong vòng 2 giờ làm việc kể từ khi ABBank tiếp nhận yêu cầu từ hệ thống. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, khách hàng chỉ cần đến điểm giao dịch đã đăng ký để nhận ngoại tệ theo lịch hẹn.

Bên cạnh việc rút ngắn quy trình xử lý, tính năng mới còn cho phép khách hàng chủ động nhận ngoại tệ trước chuyến đi tới 15 ngày. Điều này giúp người dùng có thêm thời gian chuẩn bị tài chính cho hành trình của mình, đồng thời hạn chế áp lực hoàn tất các thủ tục sát ngày khởi hành.

"Khách hàng ngày càng kỳ vọng có thể thực hiện nhiều nhu cầu tài chính hơn trên môi trường số, kể cả những giao dịch vốn gắn liền với quy trình hồ sơ như mua ngoại tệ. Việc đưa dịch vụ này lên App ABBank là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng và chủ động hơn trong các nhu cầu giao dịch quốc tế", đại diện ABBank cho hay.

Theo ABBank, việc đưa quy trình đăng ký mua ngoại tệ lên ứng dụng cũng góp phần giảm khoảng 50% thời gian giao dịch tại quầy nhờ phần lớn thông tin và hồ sơ đã được hoàn thiện từ trước trên nền tảng số.