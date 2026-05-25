ABBank áp dụng mô hình quầy giao dịch đứng trên toàn quốc

Sau khi công bố nhận diện thương hiệu mới với định hướng "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc", ABBank đang từng bước thay đổi diện mạo tại hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, nổi bật là mô hình quầy giao dịch đứng.

Không gian giao dịch mới của ABBank được thiết kế theo hướng mở và thân thiện hơn với khách hàng ẢNH: ABB

Ghi nhận tại nhiều điểm giao dịch, không gian phục vụ được thiết kế theo hướng mở và thân thiện hơn. Bên cạnh quầy giao dịch đứng, ABBank cũng bố trí thêm khu vực tư vấn riêng và quầy giao dịch đứng dành cho các giao dịch nhanh.

Trong mô hình mới, các giao dịch ngắn như nộp, rút tiền, chuyển khoản hay xác nhận thông tin sẽ được ưu tiên xử lý tại quầy giao dịch đứng nhằm rút ngắn thời gian xử lý và tối ưu khả năng phục vụ vào giờ cao điểm. Trong khi đó, các nhu cầu cần trao đổi và tư vấn chuyên sâu, các giao dịch phức tạp hơn sẽ được thực hiện tại khu vực cabin tư vấn riêng.

Bên cạnh thay đổi về mô hình giao dịch, ABBank cũng điều chỉnh nhiều yếu tố không gian như ánh sáng, bố trí nội thất và luồng di chuyển trong phòng giao dịch theo hướng mở và thân thiện hơn với khách hàng.

Mô hình quầy giao dịch đứng nhằm tối ưu phục vụ và giảm thời gian chờ đợi của khách hàng ẢNH: ABB

Đại diện ngân hàng cho biết, mô hình mới vẫn được triển khai linh hoạt để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Với khách hàng lớn tuổi hoặc cần hỗ trợ đặc biệt, nhân viên sẽ chủ động hỗ trợ và bố trí khu vực phù hợp nhằm đảm bảo sự thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Theo ABBank, việc thay đổi "diện mạo" là một phần trong lộ trình chuyển đổi nhận diện thương hiệu mà ngân hàng đang triển khai sau khi công bố định vị mới "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc". Trong đó, trải nghiệm khách hàng tại điểm chạm trực tiếp như các chi nhánh, phòng giao dịch được xem là một trong những yếu tố quan trọng.

Không gian tư vấn riêng tư dành cho khách hàng ưu tiên ẢNH: ABB

"Trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, ABBank mong muốn xây dựng không gian phục vụ linh hoạt hơn, vừa rút ngắn thời gian chờ vừa tăng chất lượng phục vụ theo hướng cá nhân hóa giúp khách hàng tận hưởng hơn khi thực hiện giao dịch tài chính", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Hiện ABBank có 165 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn hệ thống. Trong thời gian tới, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp không gian và hoàn thiện các tiện ích dịch vụ nhằm hướng tới trải nghiệm giao dịch thuận tiện, nhẹ nhàng và gần gũi hơn cho khách hàng.