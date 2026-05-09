ABBank tặng 33 xe máy điện, hàng chục nghìn quà tặng cho khách từ 11.5 - 10.6

Tâm điểm của chương trình là 33 chiếc xe máy điện Honda ICON e - phần quà đặc biệt được trao xuyên suốt mùa sinh nhật năm nay.

Sau khi mở trúng quà trên ứng dụng ngân hàng số, khách hàng sẽ được trao tặng xe máy điện trực tiếp tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ABBank.

Chương trình diễn ra từ ngày 11.5 - 10.6 ẢNH: ABBANK

Cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận hàng nghìn bộ quà tặng công nghệ, cùng hàng chục nghìn quà tặng hoàn tiền, ưu đãi thanh toán, mua sắm, giải trí và du lịch hấp dẫn.

Cách tham gia chương trình như sau: khách hàng sẽ nhận 1 lượt mở quà may mắn chỉ với việc thực hiện các giao dịch quen thuộc trên ứng dụng ABBank như: thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, vé xem phim…; cài đặt thanh toán tự động hoặc duy trì số dư trong tài khoản từ 5 triệu đồng/ngày liên tục trong 7 ngày.

Cùng đó, khách hàng mở mới và kích hoạt thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ sẽ được nhận thêm 3 lượt mở để tham gia săn quà trong mùa sinh nhật ABBank.

Đặc biệt, với các giao dịch chi tiêu thẻ, giá trị giao dịch càng cao thì số lượng lượt mở quà nhận được càng nhiều. Theo đó, khách hàng chi tiêu từ 330.000 đồng sẽ nhận 1 lượt mở quà; từ 990.000 đồng nhận 2 lượt mở quà và từ 3,3 triệu đồng nhận 3 lượt mở quà.

ABBank cũng dành thêm cơ hội nhận quà cho khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên hoặc khách hàng hộ kinh doanh mở mới tài khoản hộ kinh doanh và có phát sinh doanh thu từ 1 triệu đồng mỗi ngày vào tài khoản.

Toàn bộ lượt mở quà sẽ được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng ABBank để khách hàng tham gia mở quà và theo dõi hành trình săn quà ngay trên app.

Chương trình diễn ra từ ngày 11.5 - 10.6.