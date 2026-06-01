ABBank nhận giải Dịch vụ số xuất sắc

Thu Hằng
01/06/2026 15:44 GMT+7

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa được vinh danh ở hạng mục Dịch vụ số xuất sắc trong chương trình "Thành tựu tác động vì Việt Nam số" - VietNam I4 Impact Awards 2026, nhờ bộ đôi nền tảng số gồm ứng dụng dành cho khách hàng cá nhân và ABBank Business dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Giải thưởng ABBank được trao do Bộ KH-CN cùng Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận các sản phẩm, giải pháp công nghệ có giá trị thực tiễn, đóng góp tích cực cho tiến trình chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm người dùng tại Việt Nam. Lễ biểu dương vừa diễn ra ngày 30.5 tại Hà Nội.

Đại diện ABBank nhận giải thưởng “Dịch vụ số xuất sắc” tại VietNam I4 Impact Awards 2026

Đại diện ABBank cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới công nghệ và định hướng phát triển ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới mang đến trải nghiệm tài chính đơn giản, an toàn và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Trong đó, ứng dụng ABBank là nền tảng ngân hàng số thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân, được phát triển theo hướng tối ưu tốc độ xử lý, đơn giản hóa thao tác và tăng tính chủ động cho người dùng trong quản lý tài chính hằng ngày.

Ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích như chuyển tiền, thanh toán, tiết kiệm trực tuyến, QR Pay, quản lý chi tiêu… cùng các lớp bảo mật hiện đại theo chuẩn FIDO và xác thực sinh trắc học.

ABBank cũng phát triển hệ sinh thái ABBY Family ngay trên ứng dụng nhằm hỗ trợ các gia đình đồng hành cùng con trẻ trong việc tiếp cận và hình thành tư duy quản lý tài chính từ sớm thông qua giải pháp tài khoản số dành cho trẻ em.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, nền tảng ABBank Business được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành tài chính trên môi trường số. Nền tảng cho phép thực hiện giao dịch trực tuyến linh hoạt, quản lý dòng tiền tập trung, phân quyền giao dịch và kiểm soát tài chính hiệu quả hơn.

ABBank nâng cao trải nghiệm người dùng trong hành trình chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm

Đại diện ABBank chia sẻ: "Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là hành trình nâng cao chất lượng trải nghiệm và tạo ra nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng trong cuộc sống mỗi ngày".

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm người dùng nhằm phát triển các giải pháp tài chính số theo hướng cá nhân hóa, thân thiện và dễ tiếp cận hơn với cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thông qua hệ sinh thái số của mình, ABBank đồng hành cùng khách hàng trong việc quản lý tài chính hiệu quả hơn, chủ động hơn trong các kế hoạch cuộc sống và kinh doanh, từ đó từng bước kiến tạo những giá trị bền vững và hạnh phúc mỗi ngày.

