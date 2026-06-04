Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ABBank thêm 'lớp học hạnh phúc' cho trẻ em Gia Lai

Bách Nhật
Bách Nhật
04/06/2026 22:06 GMT+7

Tiếp nối hành trình kiến tạo hạnh phúc và hướng tới cộng đồng, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) xây dựng phòng học mới cho trẻ em tại xã Kdang, tỉnh Gia Lai.

Công trình gồm 2 phòng học mới kiên cố với diện tích 137 m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT với tổng kinh phí 1 tỉ đồng, thuộc dự án "Lớp học hạnh phúc - Dấu ấn ngày mai" do ABBank phối hợp cùng Quỹ BTTEVN triển khai. Nguồn kinh phí thực hiện có sự chung tay đóng góp của cán bộ nhân viên (CBNV) ABBank trên toàn hệ thống, với mong muốn góp phần mang đến điều kiện học tập khang trang, an toàn hơn cho trẻ em địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

ABBank thêm 'lớp học hạnh phúc' cho trẻ em Gia Lai- Ảnh 1.

ABBank tài trợ 1 tỉ đồng cho Quỹ BTTEVN để tổ chức xây phòng học tại Trường mầm non Hnol, Gia Lai

Trường mầm non Hnol hiện có 272 học sinh, trong đó hơn 80% là trẻ em đồng bào dân tộc Bahnar. Nhà trường được chia thành 1 điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ nằm rải rác tại các thôn làng, điểm xa nhất cách trung tâm khoảng 5 km. Nhiều phòng học hiện nay đã xuống cấp, diện tích nhỏ, mái thấp và nóng, khiến việc học tập và vui chơi của các em học sinh càng thêm khó khăn.

Đại diện ABBank, ông Đỗ Lam Điền - thành viên Ban Điều hành chia sẻ khi đến với Trường mầm non Hnol: "Mỗi lớp học được xây dựng không chỉ là một công trình, mà còn là sự chăm sóc và gửi gắm niềm tin vào thế hệ tương lai. Hy vọng các phòng học này sẽ trở thành "ngôi nhà chung" đầy yêu thương bên thầy cô, bạn bè, góp phần tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần".

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc Quỹ BTTEVN cho biết ABBank là một trong những đơn vị luôn tích cực đồng hành cùng Quỹ BTTEVN trong các hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục: "Sự đồng hành của ABBank đã góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng khó khăn. Với công trình tại Trường mầm non Hnol, chúng tôi mong muốn các em học sinh tại các điểm trường lẻ sẽ có cơ hội học tập tập trung, thuận lợi hơn, từ đó có thêm động lực để phát triển toàn diện hơn trong tương lai".

ABBank thêm 'lớp học hạnh phúc' cho trẻ em Gia Lai- Ảnh 2.

ABBank và Quỹ BTTEVN cũng trao tặng tiền mặt cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường mầm non Hnol

Từ những "dấu chân" cộng đồng đến hành trình kiến tạo hạnh phúc

Trong nhiều năm qua, ABBank kiên trì hoạt động vì cộng đồng với trọng tâm ở ba lĩnh vực: giáo dục, y tế và môi trường. Từ hỗ trợ xây trường, trao học bổng, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cho tới các hoạt động an sinh tại nhiều địa phương, ABBank xem trách nhiệm cộng đồng là một phần trong định hướng phát triển bền vững của ngân hàng.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ cộng đồng quy mô lớn, ABBank còn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua các hoạt động gần gũi, thường xuyên như "Ngày cuối tuần hạnh phúc" - chuỗi thiện nguyện được triển khai định kỳ trong thời gian tới với sự tham gia của CBNV trên toàn hệ thống. Dự kiến 45 hành trình thiện nguyện vì trẻ em sẽ được CBNV ABBank tổ chức, gồm những hoạt động thiết thực và đa dạng như dạy học, vui chơi, tặng quà…

Đây cũng là cách ABBank bền bỉ hiện thực hóa định hướng "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc". Công trình phòng học được xây dựng tại Gia Lai là một "dấu ấn hạnh phúc" mới trong hình 33 năm phát triển của ABBank - nơi giá trị của doanh nghiệp không chỉ đến từ hoạt động kinh doanh mà còn được tạo nên từ những đóng góp bền bỉ vì cộng đồng. 

Tin liên quan

ABBank nhận giải Dịch vụ số xuất sắc

ABBank nhận giải Dịch vụ số xuất sắc

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa được vinh danh ở hạng mục Dịch vụ số xuất sắc trong chương trình "Thành tựu tác động vì Việt Nam số" - VietNam I4 Impact Awards 2026, nhờ bộ đôi nền tảng số gồm ứng dụng dành cho khách hàng cá nhân và ABBank Business dành cho khách hàng doanh nghiệp.

ABBank áp dụng mô hình quầy giao dịch đứng trên toàn quốc

Khám phá thêm chủ đề

Abbank mầm non Hnol Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận