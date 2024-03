'Ác nhân' cao 1,89m của màn ảnh Hàn Byeon Woo Seok hóa nam thần Kpop

Byeon Woo Seok (trái) được kỳ vọng khi trở lại với phim Cõng anh mà chạy POSTER PHIM

Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong chờ nhất tháng 4 này. Ngoài cốt truyện xuyên không - quay ngược thời gian về quá khứ độc đáo, phim còn đánh dấu màn trở lại của Byeon Woo Seok, mỹ nam từng thu hút đông đảo fan nhờ vai phản diện Ryu Shi Oh trong Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon chiếu cuối năm ngoái.

Tái xuất với Lovely Runner, Byeon Woo Seok đảm nhận vai Ryu Sun Jae từ thời còn là thiếu niên đến tuổi trưởng thành U.30. Trong loạt ảnh mới, chân dài sinh năm 1991 thể hiện rõ sự khác biệt ở hai giai đoạn quan trọng nhất của nhân vật: khi là một nam sinh trung học giỏi bơi lội tràn đầy sức sống và lúc là một Ryu Sun Jae chững chạc lẫn lạnh lùng trên sân khấu với vai trò là giọng ca chính của nhóm nhạc Kpop đình đám Eclipse.

Hình ảnh Ryu Sun Jae trẻ trung trong bộ đồng phục học sinh (trái) tạo nên sự tương phản sâu sắc với vẻ ngoài của anh khi trở thành thần tượng Kpop

Nói về cách khắc họa Ryu Sun Jae ở hai thời điểm trong Cõng anh mà chạy, Byeon Woo Seok chia sẻ: "Đối với Ryu Sun Jae thời trẻ, tôi cố gắng truyền tải sự trong sáng và niềm đam mê đơn thuần của anh ấy. Còn về Ryu Sun Jae hiện tại, tôi hướng đến thể hiện mặt tốt và thái độ tinh tế của nhân vật".

Đặc biệt, Byeon Woo Seok một lần nữa để lại ấn tượng khi hóa thân thành nam sinh trung học một cách tự nhiên dù năm nay đã 33 tuổi. Hồi năm 2022, nam diễn viên ở tuổi 31 cũng từng gây bất ngờ khi vào vai học sinh 18 tuổi trong phim Cô gái thế kỷ 20.

Byeon Woo Seok xuất thân là người mẫu và bắt đầu diễn xuất qua phim Tình bạn tuổi xế chiều (Dear My Friends) chiếu năm 2016. Chiều cao vượt trội, vẻ ngoài nam tính cùng gương mặt điển trai không góc chết giúp anh nổi bật.

Sau đó, mỹ nam cao 1,89m này đóng vai phụ trong các phim Nhà trọ Waikiki 2, Biệt đội Hoa Hòe: Trung tâm mai mối Joseon, Từ khóa tình yêu: Search WWW, Ký sự thanh xuân, Hoa nở nhớ trăng…

Năm 2022 - 2023, Byeon Woo Seok có ba phim ra mắt là Cô gái thế kỷ 20, Tri kỷ, Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon và đều đạt thành công nhất định. Riêng vai phản diện Ryu Shi Oh đáng thương lẫn đáng ghét trong Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon giúp danh tiếng của Byeon Woo Seok tăng lên chóng mặt.

Ngôi sao Hàn này trở thành gương mặt được các tạp chí, nhãn hàng săn đón nồng nhiệt. Vốn xuất thân là người mẫu, anh không gặp khó khăn trong cách thể hiện vẻ đẹp hình thể khỏe khoắn trong những mẫu trang phục tôn dáng.

Kim Hye Yoon (phải) hóa thân thành người hâm mộ cuồng nhiệt Im Sol, người quay ngược thời gian về năm 19 tuổi để thay đổi số phận của mình và thần tượng

Dựa trên tiểu thuyết mạng nổi tiếng, Cõng anh mà chạy là bộ phim lãng mạn xuyên thời gian xoay quanh Im Sol (Kim Hye Yoon đóng), một người hâm mộ cuồng nhiệt chịu khủng hoảng lớn sau sự ra đi của thần tượng Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok) - một ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Thế giới đảo lộn, Im Sol bất ngờ nhận ra mình ở quá khứ 15 năm trước, khi Sun Jae vẫn còn sống. Im Sol nắm lấy cơ hội này và quyết tâm bằng mọi giá để cứu Sun Jae.

Cõng anh mà chạy được chấp bút bởi Lee Si Eun, biên kịch của Vẻ đẹp đích thực. Phim do Kim Tae Yeob và Yoon Jong Ho làm đạo diễn. Lovely Runner quy tụ dàn sao Hàn Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon, Song Geon Hee, Lee Seung Hyub… Tác phẩm phát sóng khung giờ tối thứ hai - thứ ba hằng tuần trên kênh cáp tvN (Hàn Quốc) và VieON (Việt Nam), bắt đầu từ ngày 8.4.