‘Ác nhân mù màu’ Park Sung Hoon lên hương sau thành công của ‘The Glory’

Park Sung Hoon nhận được nhiều dự án mới sau thành công vang dội của The Glory INSTAGRAM NV

Tính đến nay, thành công cũng như độ phổ biến lâu dài của The Glory không chỉ giúp nữ chính Song Hye Kyo quay về thời hoàng kim, mà còn là bệ phóng vững chắc cho bộ năm phản diện Lim Ji Yeon, Kim Hi Eo Ra, Cha Joo Young, Park Sung Hoon, Kim Gun Woo. Riêng Park Sung Hoon, mỹ nam đóng vai "ác nhân mù màu" Jeon Jae Joon, đang giữ vị trí là diễn viên xác nhận tham gia nhiều dự án nhất hậu The Glory.

Chủ đề về "Park Sung Hoon bận rộn với loạt vai diễn đa dạng trong các dự án mới" thu hút nhiều sự bàn luận những ngày qua. Trước mắt, anh có đến bốn tác phẩm đang quay và chuẩn bị lên sóng trong nửa cuối năm nay, gồm Strangers, The Day of Kidnapping, Queen of Tears và mùa 2 Squid Game (Trò chơi con mực).

Nam diễn viên cùng dàn sao phim Strangers INSTAGRAM NV

Trong Strangers, Park Sung Hoon đảm nhận vai nam chính Jae Won, sánh đôi với Sooyoung (SNSD). Strangers chuyển thể từ webtoon Namnam, đến với khán giả vào ngày 17.7 tới trên kênh cáp ENA.

Còn The Day of Kidnapping của đạo diễn Park Yoo Young là phim kinh dị hài đen, xoay quanh kẻ bắt cóc vụng về và một cô gái thiên tài bị mất trí nhớ. Park Sung Hoon vào vai Park Sang Yoon và hợp tác với dàn sao Hàn nổi tiếng Yoon Kye Sang, Kim Shin Rok…

Khán giả kỳ vọng vào vai diễn của Park Sung Hoon (ngoài cùng bên phải) trong các tác phẩm tiếp theo

INSTAGRAM NV

Queen of Tears có sự góp mặt của bộ đôi Kim Soo Hyun và Kim Ji Won, kể về câu chuyện của một cặp vợ chồng phải đối mặt với khủng hoảng. Nhân vật của Park Sung Hoon trong phim chưa được tiết lộ. Cả The Day of Kidnapping và Queen of Tears đều dự kiến được ra mắt nửa cuối năm nay.

Đặc biệt, Park Sung Hoon vừa được xác nhận gia nhập dàn cast mùa 2 Trò chơi con mực (Squid Game), một dự án rất được kỳ vọng. Việc tài tử 38 tuổi trở thành một phần của sê ri đình đám này ngay lập tức gây chú ý, khiến dân mạng phấn khích.

Trong sê ri The Glory, nhân vật Jeon Jae Joon của Park Sung Hoon để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem

POSTER PHIM

Phần lớn khán giả nhận định Park Sung Hoon có bước thăng tiến lớn hậu The Glory. Trong phim, anh chiếm được cảm tình của khán giả với màn thể hiện xuất sắc nhân vật Jeon Jae Joon mù màu, ác độc và là kẻ từng bạo lực học đường Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) thậm tệ.

Trang Allkpop tổng hợp nhiều phản hồi tích cực xoay quanh chủ đề Park Sung Hoon "đắt show" sau The Glory: "Hạnh phúc vì anh ấy được chọn đóng nhiều phim truyền hình phong phú như thế này", "Cậu ấy đang làm việc rất chăm chỉ đó", "Em hy vọng Park Sung Hoon sẽ thành công hơn nữa", "Ngóng mấy vai diễn của anh ấy trong mấy phim này", "Park Sung Hoon đúng là luôn đẹp trai", "Tôi rất vui vì bây giờ anh ấy đã được công nhận rồi"…