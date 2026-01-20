Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Ác nữ màn ảnh Việt' diện áo dài hóa mỹ nhân xưa

Minh Hy
Minh Hy
20/01/2026 17:51 GMT+7

Song song với việc kinh doanh, nữ diễn viên Băng Di vẫn muốn đẩy mạnh các hoạt động giải trí trong năm 2026 để được gặp gỡ khán giả.

Diễn viên Băng Di khoe sắc với áo dài

Mới đây, diễn viên Băng Di vừa thực hiện bộ ảnh với trang phục áo dài để chuẩn bị chào đón xuân về. Bên cạnh đó, bộ ảnh cũng kỷ niệm một năm đáng nhớ của Băng Di vì có được một vai diễn thành công trong phim Cục vàng của ngoại. Nhân vật Thương trong phim này giúp tên tuổi của cô được "hâm nóng" khi trở lại làng giải trí Việt.

Nữ diễn viên 8X điều hành địa điểm giải trí cho giới trẻ là ai? - Ảnh 1.

Theo Băng Di, thời gian góp mặt trong phim Cục vàng của ngoại, cô phải làm việc với cường độ cao. Bởi vì trong suốt quá trình quay phim và ra mắt tác phẩm điện ảnh này, nữ diễn viên vẫn duy trì lịch làm việc song song giữa kinh doanh và nghệ thuật

Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Nữ diễn viên 8X điều hành địa điểm giải trí cho giới trẻ là ai? - Ảnh 2.

Băng Di chính là người sáng lập và hiện đang điều hành nhiều địa điểm giải trí dành cho giới trẻ

Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Nữ diễn viên 8X điều hành địa điểm giải trí cho giới trẻ là ai? - Ảnh 3.

Cuối năm 2025, đầu năm 2026, một loạt mô hình kinh doanh F&B mang tinh thần Việt Nam đương đại của nữ diễn viên Cục vàng của ngoại cũng lần lượt ra đời. Các cơ sở nhanh chóng nhận được sự quan tâm và trở thành những địa điểm được giới trẻ yêu thích

Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Nữ diễn viên 8X điều hành địa điểm giải trí cho giới trẻ là ai? - Ảnh 4.

Khi công việc kinh doanh dần đi vào "quỹ đạo", Băng Di mong muốn mình dành nhiều thời gian hơn cho đam mê nghệ thuật

Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Nữ diễn viên 8X điều hành địa điểm giải trí cho giới trẻ là ai? - Ảnh 5.

"Di muốn làm rất nhiều thứ trong năm 2026. Nếu trước đây, Di ưu tiên phát triển kinh doanh và chỉ tham gia diễn xuất khi có dự án phù hợp, thì năm nay Di sẽ chủ động hơn để thực hiện những điều mình đã ấp ủ từ lâu. Và biết đâu, khán giả sẽ được thấy Băng Di ở một vai trò mới trong lĩnh vực nghệ thuật", nữ diễn viên 8X chia sẻ

Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Nữ diễn viên 8X điều hành địa điểm giải trí cho giới trẻ là ai? - Ảnh 6.

Trước khi được yêu mến nhờ vai Thương trong Cục vàng của ngoại, Băng Di từng được khán giả gọi là "ác nữ màn ảnh Việt" vì cô thể hiện rất tốt vai phản diện như nhân vật Nhi trong Gạo nếp gạo tẻ hay Tư Mắn trong Đất rừng phương Nam

Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Nữ diễn viên 8X điều hành địa điểm giải trí cho giới trẻ là ai? - Ảnh 7.

Nhiều năm qua, Băng Di giữ vai trò Đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM và tích cực quảng bá hình ảnh, văn hóa của người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Gần đây nhất, Băng Di còn là người dàn dựng đêm khai mạc Đại lễ Kỳ Yên tại Đình thần An Khánh, chương trình do Ủy ban Nhân dân phường An Khánh, TP.HCM chỉ đạo thực hiện

Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Nữ diễn viên 8X điều hành địa điểm giải trí cho giới trẻ là ai? - Ảnh 8.

"Sự trân trọng và tình yêu của Di dành cho những giá trị văn hóa của đất nước vẫn luôn ở đó và ngày càng lớn hơn. Mỗi vai trò mới là một trách nhiệm mới, đòi hỏi Di phải học hỏi và đặt trọn tâm huyết để hoàn thành. Di trân quý những sự tin tưởng ấy, vì đó là cơ hội để Di được cống hiến nhiều hơn mỗi ngày", nữ diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ chia sẻ

Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Khám phá thêm chủ đề

diễn viên nữ diễn viên Băng Di Áo dài kinh doanh giải trí Băng Di
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
