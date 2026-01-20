'Ác nữ màn ảnh Việt' diện áo dài hóa mỹ nhân xưa

"Di muốn làm rất nhiều thứ trong năm 2026. Nếu trước đây, Di ưu tiên phát triển kinh doanh và chỉ tham gia diễn xuất khi có dự án phù hợp, thì năm nay Di sẽ chủ động hơn để thực hiện những điều mình đã ấp ủ từ lâu. Và biết đâu, khán giả sẽ được thấy Băng Di ở một vai trò mới trong lĩnh vực nghệ thuật", nữ diễn viên 8X chia sẻ