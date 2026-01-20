'Ác nữ màn ảnh Việt' diện áo dài hóa mỹ nhân xưa

Diễn viên Băng Di khoe sắc với áo dài
Mới đây, diễn viên
Băng Di vừa thực hiện bộ ảnh với trang phục áo dài để chuẩn bị chào đón xuân về. Bên cạnh đó, bộ ảnh cũng kỷ niệm một năm đáng nhớ của Băng Di vì có được một vai diễn thành công trong phim Cục vàng của ngoại. Nhân vật Thương trong phim này giúp tên tuổi của cô được "hâm nóng" khi trở lại làng giải trí Việt.
Theo Băng Di, thời gian góp mặt trong phim
Cục vàng của ngoại, cô phải làm việc với cường độ cao. Bởi vì trong suốt quá trình quay phim và ra mắt tác phẩm điện ảnh này, nữ diễn viên vẫn duy trì lịch làm việc song song giữa kinh doanh và nghệ thuật
Băng Di chính là người sáng lập và hiện đang điều hành nhiều địa điểm giải trí dành cho giới trẻ
Cuối năm 2025, đầu năm 2026, một loạt mô hình kinh doanh F&B mang tinh thần Việt Nam đương đại của nữ diễn viên
Cục vàng của ngoại cũng lần lượt ra đời. Các cơ sở nhanh chóng nhận được sự quan tâm và trở thành những địa điểm được giới trẻ yêu thích
Khi công việc kinh doanh dần đi vào "quỹ đạo", Băng Di mong muốn mình dành nhiều thời gian hơn cho đam mê nghệ thuật
"Di muốn làm rất nhiều thứ trong năm 2026. Nếu trước đây, Di ưu tiên phát triển kinh doanh và chỉ tham gia diễn xuất khi có dự án phù hợp, thì năm nay Di sẽ chủ động hơn để thực hiện những điều mình đã ấp ủ từ lâu. Và biết đâu, khán giả sẽ được thấy Băng Di ở một vai trò mới trong lĩnh vực nghệ thuật", nữ diễn viên 8X chia sẻ
Trước khi được yêu mến nhờ vai Thương trong
Cục vàng của ngoại, Băng Di từng được khán giả gọi là "ác nữ màn ảnh Việt" vì cô thể hiện rất tốt vai phản diện như nhân vật Nhi trong Gạo nếp gạo tẻ hay Tư Mắn trong Đất rừng phương Nam
Nhiều năm qua, Băng Di giữ vai trò Đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM và tích cực quảng bá hình ảnh, văn hóa của người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Gần đây nhất, Băng Di còn là người dàn dựng đêm khai mạc Đại lễ Kỳ Yên tại Đình thần An Khánh, chương trình do Ủy ban Nhân dân phường An Khánh, TP.HCM chỉ đạo thực hiện
"Sự trân trọng và tình yêu của Di dành cho những giá trị văn hóa của đất nước vẫn luôn ở đó và ngày càng lớn hơn. Mỗi vai trò mới là một trách nhiệm mới, đòi hỏi Di phải học hỏi và đặt trọn tâm huyết để hoàn thành. Di trân quý những sự tin tưởng ấy, vì đó là cơ hội để Di được cống hiến nhiều hơn mỗi ngày", nữ diễn viên phim
Gạo nếp gạo tẻ chia sẻ
