Kinh tế Ngân hàng

ACB đang chờ hướng dẫn đăng ký sản xuất vàng miếng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/10/2025 19:27 GMT+7

Tối 2.10, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phát đi thông báo xung quanh việc công bố điều khoản giao dịch mua, bán vàng miếng tại ACB. Theo đó, đối với sản xuất và kinh doanh vàng miếng theo Nghị định 232, ACB vẫn đang chờ Thông tư hướng dẫn và thực hiện đăng ký đúng quy định.

Theo ACB, khoản 8 điều 1, Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 12 Nghị định 24/2012 có quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng có trách nhiệm công bố công khai thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở giao dịch. Đây là quy định bắt buộc đối với tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng, không đồng nghĩa với việc ACB là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép theo Nghị định mới để sản xuất vàng.

ACB đang chờ hướng dẫn đăng ký sản xuất vàng miếng- Ảnh 1.

ACB thông báo liên quan đến vàng miếng

ẢNH: T.X

Hiện nay, ACB đang thực hiện kinh doanh mua bán 2 loại vàng miếng là vàng miếng SJC và vàng miếng ACB (đã sản xuất giai đoạn trước 2012). Đối với sản xuất và kinh doanh vàng miếng theo Nghị định 232, ACB vẫn đang chờ Thông tư hướng dẫn và thực hiện đăng ký đúng quy định.

Tại điều khoản giao dịch mua, bán vàng miếng tại ACB có nêu vàng miếng là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho phép sản xuất; vàng miếng do NHNN tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ. Loại vàng giao dịch gồm vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kỳ. Đối với vàng miếng thương hiệu SJC: chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng. Đối với vàng miếng thương hiệu ACB thực hiện giao dịch đối với tất cả các loại vàng.

Khách hàng giao dịch mua, bán vàng theo giá niêm yết, giá thỏa thuận tại từng thời điểm. Khách hàng có quyền yêu cầu ACB xuất hóa đơn bán vàng khi khách mua vàng miếng. Đồng thời khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và xuất trình giấy tờ tùy thân, hồ sơ pháp lý theo quy định của ACB. Xuất trình giấy phép mua, bán vàng miếng do NHNN cấp trong trường hợp khách hàng là tổ chức thuộc đối tượng phải có giấy phép theo quy định pháp luật. Xuất hóa đơn bán vàng cho ACB trong trường hợp khách hàng là tổ chức bán vàng miếng cho ACB.

ACB giao dịch mua, bán vàng miếng với khách hàng theo giá niêm yết, giá thỏa thuận của ACB tại từng thời điểm. Đồng thời, thu thập thông tin khách hàng theo quy định; kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp theo quy định; thông báo và thu các loại phí liên quan (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn như phí bao bì, phí gia công... trong từng thời kỳ. Ngân hàng yêu cầu khách hàng xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là tổ chức bán vàng miếng cho ACB. Cung cấp thông tin tài khoản, thông tin khách hàng và các thông tin khác liên quan đến giao dịch mua, bán vàng miếng của khách hàng cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Từ ngày 10.10 người dân muốn mua vàng có gì mới?

Từ ngày 10.10 người dân muốn mua vàng có gì mới?

Từ ngày 10.10 Nghị định 232/2025 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực sẽ có một số điểm mới người mua vàng cần để ý.

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
