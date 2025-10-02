Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Từ ngày 10.10 người dân muốn mua vàng có gì mới?

Mai Phương
Mai Phương
02/10/2025 10:27 GMT+7

Từ ngày 10.10 Nghị định 232/2025 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực sẽ có một số điểm mới người mua vàng cần để ý.

Theo quy định từ ngày 10.10, các giao dịch mua vàng, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch và đảm bảo xác thực thông tin khách hàng.

Nghị định cũng bổ sung trách nhiệm cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, các đơn vị phải lập hóa đơn điện tử theo quy định, lưu trữ đầy đủ dữ liệu giao dịch và kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước...

Từ ngày 10.10 người dân muốn mua vàng có gì mới? - Ảnh 1.

Từ ngày 10.10 mua vàng, bán vàng có một số quy định mới

ẢNH: NGỌC THẮNG

Mới nhất, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng đưa ra thông báo điều khoản quy định giao dịch mua, bán vàng miếng tại ngân hàng và áp dụng từ ngày 10.10. Cụ thể, loại vàng giao dịch là vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kỳ. Trong đó, đối với vàng miếng thương hiệu SJC - chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng; đối với vàng miếng thương hiệu ACB sẽ được giao dịch đối với tất cả các loại vàng. Đồng tiền thanh toán là VND và thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thời hạn thanh toán và giao vàng: giao ngay trong ngày hoặc trong vòng hai ngày làm việc kể từ thời điểm xác lập giao dịch, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bảng giá vàng niêm yết tại website ACB, ứng dụng ACBOne mang tính chất tham khảo. Trong một số trường hợp, hệ thống mạng có khả năng ngưng trệ hoạt động do tắc nghẽn đường truyền internet, hoặc hệ thống quá tải hoặc những sự cố kỹ thuật tương tự có thể ảnh hưởng đến việc cập nhật bảng giá vàng niêm yết tại website ACB, ứng dụng ACBOne. Giá áp dụng là giá tại quầy/giá hệ thống/giá thỏa thuận tại thời điểm thực hiện giao dịch. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về rủi ro biến động giá vàng và thiệt hại phát sinh từ các quyết định mua vàng, bán vàng của khách hàng với ACB.

Đối với quyền và nghĩa vụ của khách hàng, khi giao dịch, khách hàng có quyền yêu cầu ACB xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là bên mua vàng miếng. Đồng thời, khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và xuất trình giấy tờ tùy thân/hồ sơ pháp lý theo quy định của ACB. Bên cạnh đó, xuất trình Giấy phép mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp trong trường hợp khách hàng là tổ chức thuộc đối tượng phải có giấy phép theo quy định pháp luật. Ngược lại, ACB có nghĩa vụ kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp theo quy định; thông báo và thu các loại phí liên quan (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: phí bao bì, phí gia công... trong từng thời kỳ; niêm yết công khai giá vàng tại địa điểm giao dịch hoặc website ACB; xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là bên mua vàng miếng. Ngoài ra, thu thập thông tin khách hàng theo quy định của ACB và của pháp luật...

Trước đây, ACB không nằm trong danh sách các ngân hàng thương mại được phép bán vàng miếng. Như vậy thông báo này có thể hiểu rằng việc mua vàng, bán vàng miếng sẽ được mở rộng hơn từ ngày 10.10.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 2.10.2025: Quay đầu giảm về 138 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 2.10.2025: Quay đầu giảm về 138 triệu đồng

Giá vàng thế giới lẫn trong nước quay đầu giảm sau khi lập đỉnh kỷ lục trong phiên hôm qua.

Khám phá thêm chủ đề

Mua vàng bán vàng ACB ngân hàng Vàng miếng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận