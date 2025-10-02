Từ ngày 10.10 người dân muốn mua vàng có gì mới?

Theo quy định từ ngày 10.10, các giao dịch mua vàng, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch và đảm bảo xác thực thông tin khách hàng.

Nghị định cũng bổ sung trách nhiệm cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, các đơn vị phải lập hóa đơn điện tử theo quy định, lưu trữ đầy đủ dữ liệu giao dịch và kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước...

Từ ngày 10.10 mua vàng, bán vàng có một số quy định mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Mới nhất, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng đưa ra thông báo điều khoản quy định giao dịch mua, bán vàng miếng tại ngân hàng và áp dụng từ ngày 10.10. Cụ thể, loại vàng giao dịch là vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kỳ. Trong đó, đối với vàng miếng thương hiệu SJC - chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng; đối với vàng miếng thương hiệu ACB sẽ được giao dịch đối với tất cả các loại vàng. Đồng tiền thanh toán là VND và thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thời hạn thanh toán và giao vàng: giao ngay trong ngày hoặc trong vòng hai ngày làm việc kể từ thời điểm xác lập giao dịch, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bảng giá vàng niêm yết tại website ACB, ứng dụng ACBOne mang tính chất tham khảo. Trong một số trường hợp, hệ thống mạng có khả năng ngưng trệ hoạt động do tắc nghẽn đường truyền internet, hoặc hệ thống quá tải hoặc những sự cố kỹ thuật tương tự có thể ảnh hưởng đến việc cập nhật bảng giá vàng niêm yết tại website ACB, ứng dụng ACBOne. Giá áp dụng là giá tại quầy/giá hệ thống/giá thỏa thuận tại thời điểm thực hiện giao dịch. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về rủi ro biến động giá vàng và thiệt hại phát sinh từ các quyết định mua vàng, bán vàng của khách hàng với ACB.

Đối với quyền và nghĩa vụ của khách hàng, khi giao dịch, khách hàng có quyền yêu cầu ACB xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là bên mua vàng miếng. Đồng thời, khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và xuất trình giấy tờ tùy thân/hồ sơ pháp lý theo quy định của ACB. Bên cạnh đó, xuất trình Giấy phép mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp trong trường hợp khách hàng là tổ chức thuộc đối tượng phải có giấy phép theo quy định pháp luật. Ngược lại, ACB có nghĩa vụ kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp theo quy định; thông báo và thu các loại phí liên quan (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: phí bao bì, phí gia công... trong từng thời kỳ; niêm yết công khai giá vàng tại địa điểm giao dịch hoặc website ACB; xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là bên mua vàng miếng. Ngoài ra, thu thập thông tin khách hàng theo quy định của ACB và của pháp luật...

Trước đây, ACB không nằm trong danh sách các ngân hàng thương mại được phép bán vàng miếng. Như vậy thông báo này có thể hiểu rằng việc mua vàng, bán vàng miếng sẽ được mở rộng hơn từ ngày 10.10.