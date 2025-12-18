ACB hỗ trợ chi phí điều trị ung thư cho bệnh nhi khó khăn

Theo đó, ở lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, ACB lựa chọn đồng hành cùng nhóm dễ bị tổn thương nhất là trẻ em mắc ung thư. Thông qua chương trình "Hành trình Hy vọng" hợp tác với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, ngân hàng hỗ trợ chi phí điều trị và các nhu cầu thiết yếu cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hướng đến giảm tải gánh nặng cho cả gia đình và hệ thống y tế. Trong lĩnh vực giáo dục, các chương trình như học bổng ACB - Saigon Times Foundation và cho vay học phí "Tiếp sức đến trường" kết hợp với Báo Tuổi trẻ được thiết kế nhằm giúp học sinh, sinh viên vượt qua rào cản tài chính trong những giai đoạn quan trọng của hành trình học tập, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

ACB ký với Qũy Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam ẢNH: Q.A

Những nội dung ký kết tuy khác nhau về hình thức nhưng phản ánh một định hướng xuyên suốt, ACB bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi chiến lược kinh doanh và trách nhiệm xã hội được thiết kế đồng thời, bổ trợ lẫn nhau, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và cho chính sự bền vững của ngân hàng. Ba ưu tiên cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2025 - 2030 xuất phát từ những vấn đề mang tính nền tảng nhất của Việt Nam hiện nay, đó là sức khỏe, giáo dục và môi trường. Tất cả các chương trình đều được xây dựng theo chu kỳ dài hạn, có mục tiêu đo lường rõ ràng và được triển khai cùng các tổ chức chuyên môn nhằm bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Trong những năm gần đây, ACB liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên cả nước, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn do thiên tai và biến động kinh tế. Ngân hàng đã tham gia các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ tái thiết sau bão lũ tại nhiều địa phương, đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, góp phần khơi thông dòng vốn và hỗ trợ phục hồi sản xuất - kinh doanh.