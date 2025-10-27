Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

ACB ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo hơn 145 triệu đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/10/2025 15:39 GMT+7

Nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo một công ty tại TP.HCM suýt mất 145 triệu đồng vì làm theo hướng dẫn giả mạo chuyển tiền.

Cuối tháng 9, một doanh nghiệp tại TP.HCM nhận được tin nhắn và cuộc gọi giả mạo, tự xưng là đối tác cung cấp dịch vụ cho một chương trình hợp tác giáo dục, nhờ giúp đỡ đặt mua 360 bộ bàn ghế học sinh trang bị cho trường đại học. Vì muốn giúp đỡ nhà trường và các thầy cô, doanh nghiệp vô tình mắc bẫy lừa đảo trên mạng và chuyển một khoản tiền 145,8 triệu đồng đến tài khoản mà kẻ lừa đảo cung cấp. Ngay sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, đại diện doanh nghiệp lập tức liên hệ ACB để nhờ hỗ trợ.

ACB ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo hơn 145 triệu đồng - Ảnh 1.

Nhân viên ACB ngăn chặn một vụ lừa đảo hơn 145 triệu đồng

ẢNH: Q.A

Các nhân viên tại Phòng Giao dịch khách hàng doanh nghiệp và trung tâm giám sát của ACB ngay lập tức phối hợp xử lý. Giao dịch được rà soát, đối chiếu dữ liệu cảnh báo gian lận và gửi yêu cầu phong tỏa khẩn cấp đến ngân hàng thụ hưởng. Nhờ quy trình phối hợp nhanh và chính xác, khoản tiền được giữ lại ngay trong ngày, giúp khách hàng tránh được tổn thất.

Từ sự việc trên cho thấy, ACB không chỉ dựa vào công nghệ mà còn chú trọng yếu tố con người trong toàn bộ quy trình phản ứng. Đội ngũ chuyên trách an ninh được đào tạo bài bản để phối hợp với các phòng ban khi nhận cảnh báo từ hệ thống giám sát. Tổng đài viên và nhân viên tại quầy được huấn luyện theo quy trình ứng phó nhất quán, từ hướng dẫn xác minh, đến tư vấn khách hàng về cách phòng tránh rủi ro trong tương lai.

Song song đó, ACB đã chủ động thiết lập các lớp bảo vệ tự động ngay từ hệ thống. Khi phát hiện tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách cảnh báo, ngân hàng sẽ hiển thị thông báo, tạm thời dừng giao dịch và hướng dẫn khách hàng kiểm tra lại thông tin chuyển khoản. Quan trọng hơn, ACB còn ứng dụng loạt công nghệ để giám sát và xử lý lừa đảo theo thời gian thực, hệ thống được thiết kế để phân tích hành vi bất thường, nhận diện dấu hiệu gian lận dựa trên dữ liệu giao dịch, đồng thời tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.

Nhờ vậy, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, ACB đã ngăn chặn hơn 30.000 giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, bảo vệ an toàn hơn 2.000 tỉ đồng tài sản của khách hàng. Các hoạt động cảnh báo định kỳ cũng được tăng cường trên ứng dụng và kênh truyền thông chính thức, giúp người dùng nhận diện kịp thời các kịch bản lừa đảo mới, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ khi giao dịch trực tuyến. Tội phạm mạng thay đổi chiêu thức từng giờ, ngân hàng đang trở thành tuyến phòng thủ bảo vệ người dùng trước những rủi ro tài chính số. Song hành với điều đó, sự cảnh giác và phản ứng đúng lúc của khách hàng cũng là mắt xích quan trọng để hệ thống vận hành an toàn và hiệu quả hơn bao giờ hết.

