ACB và VNPT ký kết hợp tác toàn diện trong 5 năm tới

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa ACB và VNPT tập trung vào kết nối và khai thác tối đa năng lực cốt lõi của mỗi bên, trên cơ sở ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và gia tăng giá trị cho hệ sinh thái khách hàng. Theo đó, ACB cung cấp cho VNPT và các đơn vị trong hệ sinh thái tập đoàn danh mục giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tín dụng, bảo lãnh, quản lý tài khoản, thanh toán và các sản phẩm chuyên biệt được thiết kế cho nhu cầu của doanh nghiệp có quy mô lớn và tốc độ phát triển cao.

ACB và VNPT ký kết hợp tác toàn diện ẢNH: N.M

Việc đồng hành này không chỉ giúp VNPT tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng, công nghệ quy mô lớn, mà còn tạo tiền đề để ACB mở rộng không gian tăng trưởng mới, gia tăng quy mô khách hàng doanh nghiệp chủ lực và củng cố vị thế.

Ở chiều ngược lại, với lợi thế hạ tầng số và năng lực triển khai các hệ thống công nghệ quy mô quốc gia, VNPT đồng hành cùng ACB trong việc nâng cấp và tối ưu nền tảng công nghệ. Từ hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng đến các giải pháp số hóa vận hành, VNPT góp phần củng cố tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng của hệ thống, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ACB và VNPT đã ký kết biên bản ghi nhớ về dịch vụ "Tổng đài thoại Voice IP tập trung". Đây là bước triển khai cụ thể nhằm thống nhất hạ tầng liên lạc trên toàn hệ thống ACB, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng kết nối nội bộ, đồng thời tiếp tục khẳng định sự mở rộng hợp tác công nghệ giữa hai bên.