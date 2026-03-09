Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

ACB và VNPT ký kết hợp tác toàn diện trong 5 năm tới

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/03/2026 14:34 GMT+7

Ngày 9.3, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa ACB và VNPT tập trung vào kết nối và khai thác tối đa năng lực cốt lõi của mỗi bên, trên cơ sở ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và gia tăng giá trị cho hệ sinh thái khách hàng. Theo đó, ACB cung cấp cho VNPT và các đơn vị trong hệ sinh thái tập đoàn danh mục giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tín dụng, bảo lãnh, quản lý tài khoản, thanh toán và các sản phẩm chuyên biệt được thiết kế cho nhu cầu của doanh nghiệp có quy mô lớn và tốc độ phát triển cao.

ACB và VNPT ký kết hợp tác toàn diện trong 5 năm tới - Ảnh 1.

ACB và VNPT ký kết hợp tác toàn diện

ẢNH: N.M

Việc đồng hành này không chỉ giúp VNPT tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng, công nghệ quy mô lớn, mà còn tạo tiền đề để ACB mở rộng không gian tăng trưởng mới, gia tăng quy mô khách hàng doanh nghiệp chủ lực và củng cố vị thế.

Ở chiều ngược lại, với lợi thế hạ tầng số và năng lực triển khai các hệ thống công nghệ quy mô quốc gia, VNPT đồng hành cùng ACB trong việc nâng cấp và tối ưu nền tảng công nghệ. Từ hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng đến các giải pháp số hóa vận hành, VNPT góp phần củng cố tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng của hệ thống, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ACB và VNPT đã ký kết biên bản ghi nhớ về dịch vụ "Tổng đài thoại Voice IP tập trung". Đây là bước triển khai cụ thể nhằm thống nhất hạ tầng liên lạc trên toàn hệ thống ACB, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng kết nối nội bộ, đồng thời tiếp tục khẳng định sự mở rộng hợp tác công nghệ giữa hai bên.

Tin liên quan

ACB hỗ trợ chi phí điều trị ung thư cho bệnh nhi khó khăn

ACB hỗ trợ chi phí điều trị ung thư cho bệnh nhi khó khăn

Ngày 18.12, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chính thức công bố mô hình phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung (Creating Shared Value - CSV), đánh dấu bước chuyển chiến lược trong cách ngân hàng tiếp cận trách nhiệm xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

ACB VNPT doanh nghiệp tài chính công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận