Acecook Việt Nam luôn cải tiến lợi ích của sản phẩm, hướng đến phát triển bền vững

Xin chào ông, được biết ông đã giữ vị trí Tổng giám đốc Acecook Việt Nam cũng đã qua nửa năm, ông có thể chia sẻ về hành trình mới này một chút?

Ông Kaneda Hiroki - Tổng giám đốc Acecook Việt Nam: Acecook Việt Nam đang hướng đến trở thành một doanh nghiệp toàn cầu với sự phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi có sự thuận lợi khi kế thừa những thành tựu của các thế hệ trước của công ty. Dựa trên những triết lý và giá trị cốt lõi đã được chuẩn hóa, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy và đưa ra những đổi mới để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh tế và xã hội hiện tại. Với phương châm: "Dare to challenge to innovation" - "Đừng sợ thay đổi, hãy thử thách để đổi mới", công ty chúng tôi sẽ luôn chú trọng trong việc thực hiện sự cải tiến, đổi mới các phương pháp làm việc hướng đến hiệu quả nâng cao, không ngừng sáng tạo và thực hiện thử thách mới để tạo ra những thành công lớn.

Ông Kaneda Hiroki - Tổng giám đốc Acecook Việt Nam Ảnh: Thiên An

Trong năm nay, công ty đã thực hiện chương trình "Tiếp sức người tiêu dùng" gây ấn tượng tốt với khách hàng bằng việc giảm giá, tăng khuyến mãi cho nhiều sản phẩm, xin ông chia sẻ kết quả cụ thể của chương trình này?

Chương trình "Tiếp sức người tiêu dùng" được thực hiện từ tháng 7 năm nay, công ty đã triển khai chương trình bằng việc giảm giá trực tiếp cho 2 nhóm sản phẩm chủ lực là mì gói nhãn hiệu Hảo Hảo và các sản phẩm Phở Đệ Nhất hương vị Phở Bò, Phở Gà. Về kết quả cụ thể cho chương trình, sản lượng sản phẩm bán ra trong tháng 7 tăng hơn 27% so với bình quân 6 tháng đầu năm và tăng gần 20% so với bình quân sản lượng của năm 2022. Riêng về 2 nhóm sản phẩm trực tiếp trong chương trình thì ghi nhận về sản lượng mì Hảo Hảo được chọn mua trong tháng 7 đã tăng 31% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2023 và tăng 27% so với bình quân cả năm 2022. Đối với sản phẩm Phở Đệ Nhất, số lượng tăng tương ứng 164% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2023 và 68% bình quân cả năm 2022. Với thời gian thực hiện chương trình trọn trong quý 3 năm nay kết hợp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác, chúng tôi hy vọng mang lại nhiều sự lựa chọn đa dạng cho gia đình của mọi người, giúp gia tăng hạnh phúc hơn cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm đến từ Acecook Việt Nam trong thời gian tới.

Acecook Việt Nam Ảnh: Thiên An

Đối với nhiều người tiêu dùng, sản phẩm mì ăn liền khá quen thuộc nhưng có sự cạnh tranh gay gắt, theo ông vậy trong thời gian qua Acecook Việt Nam đã làm gì để thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình?

Mì ăn liền là một sản phẩm khá quen thuộc và được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt của mọi người, thường được biết đến nhiều vì sự tiện lợi, dễ dàng sử dụng và chi phí phù hợp. Tuy nhiên, mì ăn liền vẫn đang đối mặt với những thử thách như định kiến sai lệch, các thông tin "hiểu lầm". Vì thế mà Acecook Việt Nam vẫn luôn kiên trì trong hoạt động truyền thông các thông tin chính xác về mì ăn liền, về các sản phẩm của Acecook được sản xuất bằng nguyên liệu an toàn, quy trình hiện đại theo công nghệ Nhật Bản, hướng dẫn khách hàng các công thức chế biến mì ăn liền cân bằng dinh dưỡng… Trong đó, mỗi năm công ty chúng tôi đã tổ chức tiếp đón khoảng hơn 10.000 khách hàng đến tham quan nhà máy. Thông qua hoạt động này đã giúp người tiêu dùng được trực tiếp quan sát quy trình sản xuất bên trong nhà máy, được hướng dẫn cách sử dụng mì đúng cách từ nhà sản xuất, cũng như an tâm hơn về chất lượng sản phẩm khi sử dụng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới lẫn Việt Nam còn đối diện khó khăn nhưng ông vẫn kỳ vọng đưa Acecook Việt Nam đạt đến các mục tiêu cao hơn như phát triển bền vững, nâng cao vị thế trong ngành hàng mì ăn liền. Như vậy kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu này là gì?

Ảnh: Thiên An

Để nâng cao vị thế của mì ăn liền nói riêng và phát triển thêm những giá trị gia tăng cho ngành hàng nói chung, Acecook Việt Nam đang không ngừng cải tiến lợi ích của sản phẩm, tối ưu hóa trong trải nghiệm của người tiêu dùng như bổ sung thêm khoai tây, đậu Hà lan, khoáng chất (canxi cho mì dành cho trẻ em) trong sản phẩm, phát triển thêm các loại hình sản phẩm mới như mì không chiên, sản phẩm ăn liền từ gạo…

Ngoài ra phía công ty cũng có những định hướng trong mục tiêu phát triển bền vững thời gian tới, một trong những yếu tố không thể thiếu là việc góp phần cải thiện về môi trường sống, các hành động nhằm giảm rác thải nhựa trong sản xuất đang được triển khai và xem xét mở rộng, song song đó các hoạt động truyền thông về việc tái chế các sản phẩm từ nhựa, các hoạt động nâng cao ý thức dinh dưỡng cộng đồng để có được lối sống khỏe, cân bằng hơn.

