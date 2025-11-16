Acecook Việt Nam nâng tầm món mì Hảo Hảo

Trước bối cảnh thị trường ngày càng nhiều sự cạnh tranh, người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm món ăn nhanh mà còn mong muốn có được trải nghiệm ngon miệng, chất lượng và tinh tế hơn trong từng chi tiết. Thấu hiểu được điều đó, Công ty CP Acecook Việt Nam đã cho ra đời những sản phẩm mì gói Hảo Hảo Premium để chiều lòng những khách hàng quan tâm đến chất lượng bữa ăn và sẵn sàng chi trả cao hơn cho những trải nghiệm cao cấp hơn.

Acecook Việt Nam ra mắt sản phẩm mì gói Hảo Hảo Premium ẢNH: ACECOOK VIỆT NAM

Hảo Hảo Premium tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với ba điểm nổi bật. Đó là gói súp lớn với phần xốt sệt đậm đà, quyện vị, giúp sợi mì thấm đều và mang lại trải nghiệm cao cấp hơn. Sợi mì tẩm nước mắm đặc trưng của Hảo Hảo Topping nhiều, phong phú, đầy đặn và chất lượng, mang đến cảm giác trọn vị và thỏa mãn. Với hai hương vị Mì Tôm Chua Cay và Mì Trộn Bò Satế, mì gói Hảo Hảo Premium được định vị là phiên bản nâng cấp, với mức giá khoảng 8.000 đồng/gói. Đây là chiến lược nhằm thu hút người dùng mới, kết nối gần gũi với những khách hàng trung thành của Hảo Hảo, và cạnh tranh cùng các đối thủ trong cùng phân khúc.

Acecook Việt Nam kỳ vọng việc ra mắt Hảo Hảo Premium không chỉ giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho doanh số tại các kênh bán hàng, đồng thời nhận được sự yêu thích và ủng hộ nhiệt tình từ người tiêu dùng. Qua đó, Acecook Việt Nam tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những giá trị mới mẻ, chất lượng và đẳng cấp hơn.

Ông Shimamura Masafumi - Giám đốc Khối marketing, Công ty CP Acecook Việt Nam - phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm Hảo Hảo Premium

Ông Shimamura Masafumi - Giám đốc Khối marketing, Công ty CP Acecook Việt Nam - cho biết kể từ khi ra đời vào năm 2000, Hảo Hảo không chỉ là sản phẩm mì ăn liền quen thuộc mà còn là một phần ký ức của hàng triệu gia đình Việt. Trong hơn 25 năm qua, Hảo Hảo đã trở thành biểu tượng của sự gắn bó, thân quen và tin yêu - điều mà công ty luôn trân trọng và gìn giữ. Với thông điệp "Hảo mọi lúc, Hảo mọi sự", Hảo Hảo không chỉ mong muốn mang đến những sản phẩm tiện lợi mà còn gửi gắm lời chúc may mắn, tốt đẹp đến mọi người. Đồng thời, công ty không ngừng nâng cấp trải nghiệm thưởng thức, để mỗi gói mì không chỉ ngon, chất lượng mà còn tinh tế hơn trong từng chi tiết. Từ đó, Acecook Việt Nam đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến để mang đến sản phẩm mới Hảo Hảo Premium - là phiên bản nâng tầm của hương vị Hảo Hảo quen thuộc. Đây là minh chứng cho tinh thần đổi mới nâng tầm hạnh phúc của Acecook Việt Nam - sáng tạo và cải tiến không ngừng nhằm mang đến những sản phẩm ngon hơn, chất lượng hơn và đáng tự hào hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.