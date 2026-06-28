Adobe thâu tóm Topaz Labs, người dùng Photoshop có được hưởng lợi?

Theo thông tin mới nhất từ Adobe, tập đoàn này vừa công bố kế hoạch mua lại Topaz Labs, công ty nổi tiếng với các phần mềm AI dùng để nâng chất lượng ảnh và video. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong nửa cuối năm 2026.

Công cụ AI của Topaz có thể vào sâu hơn trong Adobe Creative Cloud

Với người dùng Photoshop, Lightroom và Premiere, lợi ích dễ thấy nhất là các công cụ của Topaz Labs có thể được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc quen thuộc. Topaz hiện có các sản phẩm xử lý nhiễu, sửa nét, tăng độ phân giải ảnh, phục hồi ảnh cũ và nâng cấp video bằng AI. Trong đó, Gigapixel AI được biết đến với khả năng phóng lớn ảnh độ phân giải thấp lên tới 6 lần.

Adobe trước đó đã đưa một số mô hình của Topaz Labs vào Photoshop dưới dạng mô hình đối tác, gồm Bloom và Gigapixel AI. Việc mua lại Topaz Labs cho thấy Adobe muốn đưa các công nghệ này vào sâu hơn trong hệ sinh thái Creative Cloud và Firefly, thay vì chỉ dừng ở mức hợp tác kỹ thuật.

Các tính năng AI của Topaz không còn xa lạ với Photoshop, nhưng thương vụ mới có thể giúp Adobe tích hợp AI sâu hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một điểm đáng quan tâm là công nghệ Neurostream của Topaz Labs. Công nghệ này cho phép các mô hình AI phức tạp chạy trực tiếp trên thiết bị, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý đám mây. Nếu được tích hợp tốt, người dùng có thể hưởng lợi ở tốc độ xử lý, khả năng làm việc cục bộ và trải nghiệm ổn định hơn khi chỉnh sửa ảnh, video.

Tuy nhiên, câu hỏi về chi phí vẫn chưa có câu trả lời. Adobe và Topaz Labs chưa công bố liệu thương vụ này có làm thay đổi giá thuê bao hay cách tính phí sử dụng công cụ AI hay không. Khi Adobe đưa mô hình Topaz vào Photoshop trước đây, một số tính năng được triển khai dưới dạng mô hình đối tác và cần dùng điểm tín dụng tạo sinh (generative credit) của Adobe. Vì vậy, chưa thể khẳng định mọi công cụ Topaz khi vào Creative Cloud đều miễn phí với người dùng hiện tại.

Adobe cho biết các ứng dụng Topaz Labs vẫn được cung cấp riêng sau thương vụ. CEO Topaz Labs Eric Yang cũng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội ngũ Topaz sau khi chuyển giao.

Với người dùng Photoshop, thương vụ này nhiều khả năng mang lại thêm lựa chọn chỉnh sửa AI ngay trong phần mềm quen thuộc. Nhưng mức độ hưởng lợi thực tế sẽ phụ thuộc vào cách Adobe tích hợp công cụ Topaz, chính sách credit và giá thuê bao sau khi thương vụ hoàn tất.