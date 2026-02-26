Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố án phạt dành cho một số thành viên U.23 Việt Nam sau giải đấu châu lục.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị treo giò 2 trận và nộp phạt 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) vì thẻ đỏ trực tiếp ở trận tranh hạng ba gặp U.23 Hàn Quốc.

AFC treo giò Đình Bắc, Lý Đức ở đội tuyển Việt Nam, VFF bị phạt 38 triệu đồng

Cầu thủ sinh năm 2004 bị truất quyền thi đấu do pha vào bóng bằng gầm giày vào ống đồng đối thủ ở phút 86.

Theo quy định của AFC, Đình Bắc phải thực hiện án treo giò ở 2 trận tiếp theo trong khuôn khổ giải U.23 châu Á. Tuy nhiên, do Đình Bắc đã quá tuổi (sẽ không dự giải U.23 châu Á tiếp theo), nên án phạt được tiếp nối ở cấp độ cao hơn, đó là đội tuyển quốc gia.

Trung vệ Lý Đức cũng bị treo giò 3 trận vì lỗi đánh nguội ở trận gặp U.23 Trung Quốc (bán kết châu Á). Giống với Đình Bắc, Lý Đức (sinh năm 2003) đã hết tuổi đá giải U.23, nên án phạt được thực thi ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng bị phạt 1.500 USD (38 triệu đồng) do U.23 Việt Nam có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng ở trận chung kết SEA Games, thắng 3-2 trước U.23 Thái Lan.

5 cầu thủ nhận án phạt gồm Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận.