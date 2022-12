AFF Cup 2022: Những 'lão tướng vàng’ tuyển Singapore lấy cảm hứng Messi trước trận ra quân

Thủ môn của Singapore, Hassan Sunny, đã bật cười khi kể lại câu chuyện về việc các cầu thủ đàn anh ‘ăn hiếp’ cậu bé 16 tuổi Hariss Harun khi chàng thiếu niên này được gọi lên tuyển quốc gia. Anh kể: “Sau một buổi tập, thấy cậu ấy đi về tay không, chúng tôi quát: Ơ, cậu chơi cho tuyển quốc gia 10 năm rồi hả? Chúng tôi sau đó giao cậu ấy mang theo bóng, nhưng đó không phải là điều gì ác ý, đó chỉ là một cách để giữ đôi chân của các cầu thủ trẻ trên mặt đất. Trong chớp mắt, giờ cậu ấy gấp đôi tuổi (32 tuổi) và là đội trưởng tuyển quốc gia, trong khi tôi đã 38 rồi”.

Theo tờ Straits Times, không thể phủ nhận danh sách 23 cầu thủ của tuyển Singapore là một đội hình già cỗi với 13 cầu thủ trên 30 tuổi. Mặc dù đã bắt đầu bước qua độ tuổi hoàng hôn của sự nghiệp nhưng họ vẫn nhận được sự kỳ vọng có thể thi đấu tốt tại AFF Cup 2022.

Hassan (người có 100 lần khoác áo tuyển quốc gia) đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi thực hiện 10 pha cứu thua trong thất bại 2-4 của Singapore trước Indonesia ở trận bán kết lượt về năm ngoái, trong khi tiền vệ 33 tuổi Shahdan Sulaiman được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận này. Theo tờ Straits Times, đây chính là điều giúp họ khao khát không chỉ tiếp tục thi đấu mà còn duy trì truyền thống đáng tự hào là giành chức vô địch khu vực ít nhất một lần trong mỗi thập niên kể từ khi giải này bắt đầu vào năm 1996.

Nhưng bất kể có lặp lại thành công đoạt chức vô địch của năm 1998, 2004, 2007 và 2012 trong năm nay hay không, những lão tướng của tuyển Singapore hy vọng tinh thần bất khuất của họ có thể là di sản cho các thế hệ tương lai.

Hassan, người sẽ tham dự AFF Cup lần thứ 9, cho biết: “Tôi là cầu thủ dự bị khi đội tuyển giành chức vô địch vào năm 2004 và 2007, nên sẽ rất tuyệt nếu giành được ngôi vô địch lần này. Thật vinh dự khi được góp mặt trong rất nhiều kỳ giải AFF Cup và tôi rất biết ơn HLV Takayuki Nishigaya vẫn tin tưởng vì trên lý thuyết ông ấy sẽ không dễ dàng để chọn một người ở độ tuổi của tôi. Tôi chưa bao giờ coi thường xuất phát điểm, khi đã trải qua rất nhiều chấn thương, thử thách và làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí hiện tại”.

Thủ thành kỳ cựu này chia sẻ thêm: “Emiliano Martinez của Argentina là một ví dụ điển hình. Anh ấy chẳng là ai vài năm trước, và bây giờ là thành viên chủ chốt trong đội vô địch World Cup 2022. Nếu bạn không có nhiệt huyết, quyết tâm cống hiến vì màu cờ sắc áo và không có sự kiên nhẫn khi ngồi dự bị, thì bạn sẽ không đạt được bất cứ điều gì. Tôi hy vọng những người trẻ tuổi có thể học hỏi từ điều này”.





Trong số những lão tướng, Hafiz Nor (34 tuổi) có lẽ tự nhận mình là người “đen đủi” hơn cả, nhưng đã thể hiện sự kiên cường và bền bỉ tuyệt vời để lần thứ 2 tham dự AFF Cup. Ra mắt quốc tế vào năm 2013, Hafiz Nor đã phải đợi 2 năm cho lần khoác áo thứ 2 và thêm 3 năm nữa cho lần khoác áo thứ 3. Vào thời điểm anh được triệu tập lần đầu tiên dự AFF Cup năm ngoái, cầu thủ chạy cánh này đã được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh, và suýt bỏ lỡ giải đấu vì nhiễm Covid-19. Cuối cùng, Hafiz Nor đã chơi 63 phút ở cả 2 lượt trận trong trận bán kết thua Indonesia chung cuộc với tỷ số 3-5.

Hafiz tâm sự: “Tôi biết mình đang ở độ tuổi mà mọi người có thể cho là già đối với một cầu thủ, đặc biệt là ở đấu trường quốc tế. Tôi có thể đã hơi chậm một chút, nhưng tôi vẫn có thể sánh được với những cầu thủ trẻ hơn mình. Mặc dù chơi ở vị trí hậu vệ cánh mệt mỏi hơn tiền vệ cánh vì có nhiều trách nhiệm phòng ngự, nhưng tôi thích điều đó. Lấy vợ và có 2 con cũng giúp tôi trưởng thành hơn và khao khát làm bố mẹ mình tự hào. Vì vậy, tôi tiếp tục quyết tâm thi đấu và tin rằng điều đó sẽ xảy ra nhờ sự hỗ trợ của vợ tôi - Hidayu, người đã khuyến khích tôi không từ bỏ ước mơ của mình thành hiện thực. Sự cạnh tranh giữa những cầu thủ lớn tuổi muốn giữ vị trí của họ và những cầu thủ trẻ muốn lọt vào đội hình chính là điều tốt cho đội tuyển quốc gia. Tôi nhận thấy điều này trong toàn đội và niềm tin rằng chúng tôi có thể lọt vào trận chung kết”.

Theo đánh giá của báo giới địa phương, “Những chú sư tử” sẽ gặp thách thức lớn để đạt điều mà Hafiz mong muốn tại AFF Cup lần này sau khi mất tiền đạo chủ lực Ikhsan Fandi và tiền vệ trụ cột Adam Swandi vì chấn thương đầu gối, cũng như chân sút Taufik Suparno vì lý do gia đình.

Trong khi đó, Shahdan, người đang bước vào lần thứ 6 tham dự AFF Cup, có nhiều kinh nghiệm vượt qua những thất bại. Anh nhớ lại kỳ giải năm 2012, trong đó Hariss bị gãy chân trong trận thua Indonesia ở vòng bảng, nhưng tuyển Singapore sau đó lội ngược dòng thắng Lào 4-3 để giành vé vào bán kết, rồi lên ngôi vô địch. “Tôi biết đội tuyển quốc gia không bao giờ chỉ có một cầu thủ. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng và luôn sát cánh cùng nhau”, Shahdan nói. Đây cũng là lý do tại sao Hariss Harun cảm thấy “Những chú sư tử” có thể tạo ra sự kết hợp tốt giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm trở nên hiệu quả tại AFF Cup năm nay.

“Những cầu thủ lớn tuổi bị loại dần và một thế hệ mới thay máu là một tiến trình tự nhiên trong bóng đá. Nhưng như World Cup 2022 đã cho thấy, bạn sẽ không bao giờ biết được hoàng hôn hay đỉnh cao mới trong sự nghiệp của một cầu thủ. Cristiano Ronaldo (37 tuổi) không xuất sắc, nhưng Lionel Messi đã có giải đấu hay nhất ở tuổi 35 và Luka Modric gây ấn tượng ở tuổi 37 và chúng ta có thể lấy cảm hứng từ họ. Chơi giải đấu này như thể đây là giải đấu cuối cùng của chúng tôi sẽ mang lại một tâm lý tốt, và chúng tôi phải cố gắng hết sức để chiến đấu cho đất nước của mình và đạt được mục tiêu”, Hariss Harun, người đã 116 lần ra sân cho Singapore, cho biết.

Theo lịch, tuyển Singapore sẽ có trận ra quân ở bảng B thuộc AFF Cup 2022 đón tiếp Myanmar trên sân nhà vào lúc 18 giờ chiều nay (24.12). Sau trận này, họ sẽ còn lần lượt đối đầu với Lào (27.12, sân khách), Việt Nam (30.12, sân nhà) và làm khách trên sân Malaysia vào ngày 3.1.2023 thuộc khuôn khổ bảng B.