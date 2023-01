AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam - Indonesia: Không để xảy ra sai sót dù nhỏ

Đó là hai yêu cầu quan trọng nhất trong một loạt nhiệm vụ mà lãnh đạo ngành thể thao giao cho ban tổ chức trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và đội Indonesia.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng vừa chỉ đạo Tổng cục TDTT phải giám sát chặt chẽ quá trình chuẩn bị về sân bãi phục vụ trận đấu vào tối 9.1. Ngày 7.1, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương và Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt đã đích thân có mặt tại “hiện trường” để kiểm tra, đôn đốc lực lượng sinh viên của Trường đại học TDTT Bắc Ninh và các công nhân của Khu liên hợp thể thao quốc gia (khu liên hợp) cùng tiến hành các công việc liên quan đến vệ sinh sân.

Toàn bộ khán đài (đặc biệt là khu vực có những hàng ghế cũ, bẩn do 20 năm qua chưa được thay mới), cống thoát nước, đường hầm, khu vực xung quanh sân cũng đã được làm sạch. Vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là sự xuống cấp của mặt cỏ sân Mỹ Đình, mấy hôm nay được chăm sóc liên tục. Hôm qua, xe chuyên dụng tiếp tục lu mặt sân. Tuy nhiên, khó đòi hỏi mặt cỏ sân Mỹ Đình xanh mượt ngay vào thời điểm này, một mặt vì lý do thời tiết, một mặt do không được chăm sóc chuyên nghiệp vì khu liên hợp đang thiếu tiền (do nợ thuế lên đến 1.000 tỉ đồng). Lãnh đạo ngành chưa hài lòng 100% về cơ sơ vật chất tại khu liên hợp nhưng trong bối cảnh hiện tại, sân Mỹ Đình cũng chỉ đáp ứng được yêu cầu trong khả năng có thể. Ngày 8.1, lãnh đạo Bộ





VH-TT-DL, Tổng cục TDTT sẽ tiếp tục có mặt tại sân Mỹ Đình, kiểm tra các công tác chuẩn bị, mà theo quan điểm của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng “cần phải làm tốt, tránh những vấn đề không đáng có như hiện nay”.

Về công tác an ninh an toàn trận bán kết lượt về, Ban tổ chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những cuộc họp với các cơ quan công an, các đơn vị có liên quan, nhằm lên kịch bản tối ưu. Vốn đã có kinh nghiệm khi tổ chức các trận đấu lớn của tuyển Việt Nam nhưng VFF không dám chủ quan mà cùng với các đối tác, thiết lập những phương án an ninh một cách kỹ lưỡng nhất, nhằm đảm bảo an toàn cho đội khách Indonesia (đội đã di chuyển bằng chuyên cơ có mặt ở Hà Nội vào chiều 7.1) trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu tại Việt Nam.

Ban tổ chức Indonesia đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội Việt Nam khi đấu trận bán kết lượt đi thì nay Ban tổ chức Việt Nam cũng sẽ đón tiếp nồng hậu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội bạn. Các kế hoạch phòng chống bạo động, chống pháo sáng, chống đua xe… cũng được ban tổ chức trận đấu chuẩn bị chu đáo. Đội Indonesia sẽ được đi cửa riêng vào sân Mỹ Đình vào ngày 9.1. Khâu kiểm soát an ninh được giám sát chặt chẽ để không có bất kỳ sự cố, sai sót nào dù nhỏ có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam.