After the Fall - game bắn súng lý tưởng cho các tín đồ VR

After the Fall là một game bắn súng co-op bốn người chơi được phát triển bởi Vertigo Games, có lối chơi tương tự như series Left 4 Dead của Valve, trong đó người chơi chống lại lũ thây ma với các nhà trú ẩn nằm rải rác. After the Fall sửa đổi phần nào cảm giác quen thuộc này bằng cách đưa đơn vị tiền tệ vào trong game, được gọi là 'thu hoạch', nhằm mục đích giữ chân người chơi khi họ nâng cấp vĩnh viễn vũ khí.

Mặc dù có một số khó khăn khi chuyển đổi dòng game bắn súng lên VR tuy nhiên Vertigo Games đã làm rất tốt. Đám thây ma đông đảo và hung hãn được nhà phát triển đưa vào nhiều biến thể hơn so với các game khác. Và cũng giống như Left 4 Dead, trải nghiệm hấp dẫn chủ yếu là bị choáng ngợp bởi đám đông những xác sống vồ vập và After the Fall thực hiện điều này một cách xuất sắc.

Lũ zombie tràn vào từ các khe nứt trên tường và từ mọi ngóc ngách có thể tưởng tượng được, điều mà ở lần vượt qua đầu tiên của mỗi cấp độ thực sự khiến bạn phải cố gắng. Trên PC hình ảnh và hiệu ứng được đầu tư hơn so với phiên bản Quest 2 nhưng nó vẫn là một trong những tựa game có đồ họa đẹp.

Mỗi nhiệm vụ mất khoảng 20-30 phút để hoàn thành vì vậy game thủ dễ dàng chơi hàng giờ liên tục. Ngoài ra các con trùm cũng là một điều bất ngờ khi bạn gặp nó lần đầu, yêu cầu cả nhóm phải phá hủy áo giáp băng và đánh những điểm cụ thể để hạ gục hắn.

After the Fall cũng có các độ khó khác nhau, từ chế độ 'Survivor' đến 'Nightmare', bạn có thể chơi lại các cấp độ đó một lần nữa ở những độ khó khác nhau để tối đa hóa tích lũy thu hoạch của mình. Các tính năng bổ sung hiếm và hữu ích nằm rải rác khắp các cấp độ như đĩa mềm và súng mà bạn có thể tái chế để thu hoạch cũng khiến cho việc khám phá đầy đủ trở nên bắt buộc.





​​Bạn có một khẩu súng lục 9mm tiêu chuẩn ở đầu game, đây là một điều tuyệt đối để nâng cấp khi có nhiều vũ khí hiệu quả hơn. Quay lại sảnh đợi, bạn cũng có thể nâng cấp vũ khí từ các bản thiết kế mà bạn đã mở khóa trên đường đi, cũng rất thuận tiện gần trường bắn cá nhân và giá súng để bạn có thể kết hợp.

Một điểm khiến After the Fall trở nên khác biệt chính là các tương tác xã hội của nó. Phù hợp với nhiều nền tảng, trong After the Fall người chơi có thể xây dựng danh sách bạn bè trong game. Giống như tất cả các trò chơi co-op, việc xây dựng một đội ngũ tốt gồm những người chơi cùng chí hướng có thể là một điểm cộng rõ ràng khiến việc gank cùng một thây ma thú vị hơn nhiều.

Một điểm nhức nhối trong After the Fall là thiếu cận chiến. Đây có vẻ như là một vấn đề chung của các game đa nền tảng mà các nhà phát triển đã quyết định bỏ qua hoàn toàn vì đồ hoạ của quái vật rất phụ thuộc vào các hoạt ảnh định sẵn mà đôi khi sẽ xảy ra lỗi ngay cả khi bạn ở ngoài tầm với.

Ra mắt vào ngày 9.12.2021, hiện nay game thủ có thể mua After the Fall với giá 40 USD trên các nền tảng Steam, Meta Quest 2, Rift (mua chéo), PSVR.