Công nghệ Blockchain

Agora thúc đẩy trải nghiệm tiền mã hóa thời gian thực trên CoinMarketCap

Thành Luân
08/10/2025 19:26 GMT+7

Agora vừa triển khai các giải pháp hỗ trợ các nền tảng Web3 hàng đầu thế giới thay đổi cách họ kết nối với người dùng, trong đó có CoinMarketCap - nhà cung cấp dữ liệu tiền mã hóa được hàng triệu người dùng trên thế giới.

Theo dữ liệu Chainalysis năm 2023, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường tiền mã hóa năng động và có tiềm năng phát triển nhất trong khu vực. Với khoảng 21,2% dân số, tương đương 20 triệu người Việt - đã sở hữu tài sản số, phản ánh mức độ tham gia mạnh mẽ của người dùng cá nhân.

Agora nâng cao trải nghiệm tiền mã hóa thời gian thực trên CoinMarketCap tại Việt Nam - Ảnh 1.

Agora thúc đẩy trải nghiệm tiền mã hóa thời gian thực trên CoinMarketCap khi Việt Nam đang có bước chuyển mình trong việc tiếp nhận tài sản kỹ thuật số

Ảnh: chụp màn hình

Với cơ cấu dân số trẻ, trong đó 68 - 70% nằm trong độ tuổi lao động (15 - 64 tuổi), cùng tỷ lệ sử dụng smartphone đạt hơn 63% từ năm 2020 và tiếp tục tăng mạnh, Việt Nam đang trở thành thị trường lý tưởng cho các trải nghiệm số tương tác, ưu tiên di động.

Với những xu hướng nói trên, Agora và CoinMarketCap đã chuyển mình từ nền tảng dữ liệu sang không gian tương tác toàn cầu, nơi hàng triệu người dùng có thể tham gia livestream, lớp học và phiên hỏi đáp theo thời gian thực - với tính năng dịch thuật, ghi hình và trò chuyện liền mạch.

"Việt Nam là một trong những cộng đồng năng động nhất mà chúng tôi phục vụ. Với Agora, chúng tôi có thể xây dựng một không gian an toàn và thú vị, giúp cả người dùng mới lẫn người dùng kỳ cựu đều có thể học hỏi và tham gia vào nền kinh tế tiền mã hóa. Chính sự kết hợp giữa tính dễ tiếp cận và tính tương tác này đã giúp nền tảng của chúng tôi tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng người dùng Việt Nam", ông Anson Lee, Phó chủ tịch phát triển của CoinMarketCap, chia sẻ.

Với công nghệ tương tác thời gian thực mạnh mẽ, Agora đang sẵn sàng đồng hành cùng làn sóng phát triển tiếp theo của các nền tảng tiền mã hóa tương lai tại Việt Nam. Khi hướng tới việc thiết lập các sàn giao dịch được cấp phép, các tính năng như ghi hình trên mây để đáp ứng quy định, phiên âm đa ngôn ngữ giúp mở rộng khả năng tiếp cận và tặng thưởng ảo để tăng gắn kết cộng đồng sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin và minh bạch.

"Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường Web3 thú vị nhất tại châu Á", bà Cindy Fan, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Agora tại Việt Nam, chia sẻ. "Người dùng năng động, tổ chức ngày càng cởi mở - tất cả đang tạo nên hệ sinh thái lý tưởng cho công nghệ tương tác thời gian thực phát huy giá trị, giúp ngành crypto phát triển có trách nhiệm, bền vững và thân thiện với cộng đồng".

Việc Agora tập trung mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam, một cửa ngõ tài sản số tiềm năng tại châu Á là sự khẳng định cam kết trong việc trang bị cho các nền tảng khả năng kết nối cộng đồng bằng những trải nghiệm thời gian thực, bảo mật tuyệt đối và tương tác đột phá.

