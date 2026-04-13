Agribank phát 200.000 cảnh báo giao dịch đáng ngờ, khách dừng chuyển hơn 360 tỉ đồng

Dịch vụ AgriNotify phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ, lừa đảo khi khách hàng thực hiện chuyển tiền online và tại quầy. Theo đó, ngay khi khách hàng nhập thông tin người nhận, hệ thống sẽ tự động đối chiếu với dữ liệu từ cơ quan chức năng và hệ thống nội bộ để phát hiện dấu hiệu bất thường. Nếu phát hiện rủi ro, cảnh báo sẽ được hiển thị ngay lập tức, giúp khách hàng có thêm cơ sở để cân nhắc trước khi chuyển tiền. Cảnh báo được phân thành 3 mức độ rõ ràng: Tài khoản rủi ro cao, thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền; tài khoản rủi ro trung bình có dấu hiệu nghi ngờ, bất thường; tài khoản chưa xác thực, thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngân hàng cảnh báo sớm giúp nhiều trường hợp dừng chuyển khoản cho kẻ lừa đảo ẢNH: N.H

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tính đến ngày 23.3, hệ thống SIMO đã được triển khai tới 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 tổ chức trung gian thanh toán, với tổng số hơn 688.000 bản ghi về tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng và đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Hệ thống đã cảnh báo tới hơn 3,5 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,1 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch, với tổng giá trị gần 4.000 tỉ đồng. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt của các giải pháp cảnh báo rủi ro trong thực tế, góp phần giúp khách hàng kịp thời nhận diện nguy cơ, hạn chế tổn thất tài chính và nâng cao mức độ an toàn trong quá trình giao dịch.

Ngoài ra, Agribank còn xây dựng niềm tin từ những giá trị cốt lõi trong từng giao dịch hằng ngày. Theo thống kê trong năm 2025, toàn hệ thống Agribank đã phát hiện và hoàn trả kịp thời hơn 25.700 món tiền thừa với tổng giá trị lên tới hơn 91 tỉ đồng cho khách hàng. Bên cạnh đó, cán bộ Agribank tại các chi nhánh đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời gần 60 vụ lừa đảo qua không gian mạng, bảo toàn hơn 17 tỉ đồng cho khách hàng, qua đó tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Agribank trong công tác bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn giao dịch.

Trong thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN, các cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng và các đơn vị liên quan để mở rộng phạm vi dữ liệu cảnh báo, nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó đảm bảo tối đa an toàn cho khách hàng - giúp mỗi giao dịch không chỉ nhanh chóng, thuận tiện mà còn an toàn ngay từ trước khi rủi ro xảy ra.