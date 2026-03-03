AI bùng nổ, tác động đến các ngành học, cơ hội việc làm ra sao?

Thạc sĩ Trần Trung Hậu cho biết mục đích cuối cùng của người học là ra trường tìm được việc làm, hướng tới việc làm lương cao để lo được cho bản thân và gia đình. Những người làm chủ AI, người có khả năng làm chủ kiến thức và kỹ năng trong bối cảnh mới để tăng năng suất, hiệu quả, sẽ là những người được săn đón trong thị trường việc làm.

Việc ứng dụng công nghệ hiện nay không chỉ với lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin, mà tất cả các ngành nghề. Do đó, học sinh cần vững tin trong việc chọn ngành mà mình thực sự đam mê, có đủ năng lực và phù hợp điều kiện tài chính của bản thân.