Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại học thời đại số: Bức tranh ngành học đang thay đổi ra sao?
Video Giáo dục

Đại học thời đại số: Bức tranh ngành học đang thay đổi ra sao?

Yến Thi
Yến Thi
25/02/2026 19:00 GMT+7

Giữa thời đại bùng nổ công nghệ, ngành học hiện đang thay đổi ra sao, đó là băn khoăn của nhiều phụ huynh, học sinh?

Thạc sĩ Phạm Lê Quang, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), thông tin thêm về xu hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành trong kỷ nguyên số hiện nay: Với lĩnh vực kinh tế và luật, nhiều ngành học có sự giao thoa với công nghệ như công nghệ tài chính, kinh tế số, kinh doanh và trí tuệ nhân tạo, luật và công nghệ…

Đại học thời đại số: Bức tranh ngành học đang thay đổi ra sao? - Ảnh 1.

Liên quan đến lựa chọn ngành học, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho rằng người học cần trang bị kiến thức chuyên môn vững đồng thời có kỹ năng tốt. Trong đó, ngoại ngữ và công nghệ là công cụ cần phải trang bị để có thể phát triển tốt trong kỷ nguyên số hiện nay.

Đại học thời đại số: Bức tranh ngành học đang thay đổi ra sao?

Tin liên quan

Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026

Lời khuyên cho thí sinh trước mùa thi 2026

Từ những thay đổi dự kiến của các trường ĐH năm nay, thầy cô có những lưu ý gì với học sinh lớp 12 trong thời điểm này để các em có định hướng tốt nhất cho thời gian mùa thi 2026 sắp tới?

Quy chế tuyển sinh 2026: Thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, bỏ xét riêng học bạ

Khám phá thêm chủ đề

ngành học tuyển sinh xét tuyển 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận