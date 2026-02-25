Đại học thời đại số: Bức tranh ngành học đang thay đổi ra sao?

Thạc sĩ Phạm Lê Quang, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), thông tin thêm về xu hướng đào tạo liên ngành, xuyên ngành trong kỷ nguyên số hiện nay: Với lĩnh vực kinh tế và luật, nhiều ngành học có sự giao thoa với công nghệ như công nghệ tài chính, kinh tế số, kinh doanh và trí tuệ nhân tạo, luật và công nghệ…

Liên quan đến lựa chọn ngành học, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho rằng người học cần trang bị kiến thức chuyên môn vững đồng thời có kỹ năng tốt. Trong đó, ngoại ngữ và công nghệ là công cụ cần phải trang bị để có thể phát triển tốt trong kỷ nguyên số hiện nay.