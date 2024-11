'Ai chẳng muốn tín dụng xanh, nhưng cơ chế vay vốn làm tắc nghẽn'

Doanh nghiệp "khát" tín dụng xanh

Dệt may là một trong những ngành đứng trước yêu cầu buộc phải "xanh hóa", thậm chí đây là yếu tố sống còn giúp các doanh nghiệp có thể giữ được đơn hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Doanh nghiệp dệt may rất mong muốn có thể tiếp cận nhiều hơn nguồn tín dụng xanh để thúc đẩy quá trình "xanh hóa" sản xuất kinh doanh ẢNH: ĐAN THANH

Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang chia sẻ, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp sau khi đầu tư vào "xanh hóa" thì thuê tổ chức quốc tế đánh giá để cấp chứng chỉ đạt các chuẩn mực LEED Platinum (tiêu chuẩn sản xuất xanh cao nhất do Hiệp hội Các nhà đầu tư xây dựng Mỹ chứng nhận - PV).

"Từ các chứng chỉ đó, chúng ta mới có các con số để báo cáo với thế giới là ngành dệt may Việt Nam đã có một số doanh nghiệp như thế này, thế kia", ông Giang nói.

Trước đây, cũng có nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà với việc mời các tổ chức quốc tế vào đánh giá, cấp chứng chỉ nhưng khi nhãn hàng yêu cầu thì cuối cùng các doanh nghiệp cũng phải chủ động.

Không ít doanh nghiệp dệt may chia sẻ, một trong những thách thức lớn doanh nghiệp gặp phải trong hành trình "xanh hóa" là nguồn vốn. Doanh nghiệp rất "khát" tín dụng xanh.

Nhắc tới tín dụng xanh, ông Giang thốt lên: "Ai chẳng muốn làm tín dụng xanh, ai chẳng muốn vay, nhưng vấn đề là một số cơ chế trong vay vốn từ các tổ chức tiền tệ, tài chính còn vướng mắc, dẫn tới tắc nghẽn nguồn tín dụng xanh".

Nhấn mạnh tài chính xanh là xu thế trong tương lai, Chủ tịch Vitas kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có những cơ chế mở hơn để gia tăng độ chủ động của các doanh nghiệp trong xây dựng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, khơi thông nguồn tín dụng xanh.

Liên quan tới tín dụng xanh, phát biểu tại hội thảo "ESG trong ngành ngân hàng: Thực thi để dẫn đầu" vừa diễn ra tại Hà Nội, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), cho biết nhận thức được xu hướng và tầm quan trọng của việc thực hành ESG (môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp), ngành ngân hàng luôn xác định vai trò tiên phong trong việc "xanh hóa" dòng vốn đầu tư.

Đến ngày 30.9, đã có 50 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với dư nợ đạt trên 665.000 tỉ đồng, tăng 7,11% so với cuối năm 2023, chiếm tỷ trọng trên 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Khơi thông nguồn vốn xanh cần cái "bắt tay" nhiều ngành

Nhìn nhận câu chuyện ESG là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, doanh nghiệp bền vững, kinh tế vi mô bền vững thì đất nước mới bền vững, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh: "Phải hướng dòng vốn vào đó, muốn thế thì ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải đi đầu".

Ngành ngân hàng đã ban hành một loạt văn bản nhằm thúc đẩy thực thi ESG, song sắp tới còn phải làm nhiều vì cơ chế, hành lang pháp lý chưa đầy đủ.

Hiện nay, việc thiếu bộ tiêu chí phân loại xanh gây khó khăn lớn cho các ngân hàng và tổ chức tài chính trong phân loại các dự án nào tuân thủ tiêu chí ESG cũng như "xanh hóa" và đạt tiêu chuẩn tài trợ ẢNH: ĐAN THANH

"Có nhiều thứ phải chờ, ví dụ phân loại danh mục dự án xanh của cả nước, hiện còn phải chờ Bộ TN-MT hoặc các bộ, ngành liên quan; sau đó, Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng phê duyệt mới có căn cứ để định hình cho câu chuyện dòng vốn đi vào những lĩnh vực xứng đáng, cái nào trước cái nào sau", ông Tú nói.

Ông Lê Hoài Ân, CFA Founder IFSS, chuyên gia đào tạo và tư vấn hoạt động ngân hàng thuộc Công ty cổ phần Giải pháp tài chính tích hợp, nhìn nhận hiện nay việc thiếu bộ tiêu chí phân loại xanh gây khó khăn lớn cho các ngân hàng và tổ chức tài chính trong việc phân loại các dự án nào tuân thủ tiêu chí ESG cũng như xanh hóa và đạt tiêu chuẩn tài trợ.

Theo bà Giang, bên cạnh những nỗ lực của ngành ngân hàng trong thúc đẩy thực hành ESG, hướng dòng vốn tín dụng vào việc tài trợ các dự án thân thiện với môi trường, mở rộng và khơi thông nguồn vốn tín dụng cho các lĩnh vực xanh đòi hỏi sự phối kết hợp từ nhiều bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Ngân hàng Nhà nước kiến nghị xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường, xã hội của các dự án đầu tư theo hướng cập nhật, dễ dàng tiếp cận, làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng có thể tra cứu thông tin để đánh giá về môi trường, xã hội.

Bộ TN-MT sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí môi trường đối với dự án đầu tư được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng căn cứ lựa chọn, thẩm định, đánh giá và giám sát khi thực hiện cấp tín dụng xanh...