Ai chịu trách nhiệm an toàn tuyến biển Phan Thiết - Phú Quý?

Tuyến Phan Thiết - Phú Quý dài khoảng 56 hải lý (gần 104 km), là tuyến vận tải biển huyết mạch kết nối đất liền với đặc khu Phú Quý, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và du khách.

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư tàu cao tốc, trung tốc cùng các tàu hàng, tàu hậu cần, giúp việc đi lại thuận lợi hơn. Nếu trước đây các tàu Bình Thuận 16, Bình Thuận 18 mất từ 4 - 5 giờ để vượt biển thì nay các tàu cao tốc chỉ mất khoảng 2,5 - 3 giờ để đưa hành khách từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý.

Nhân viên kiểm tra vé của từng hành khách trước khi lên tàu đi đảo Phú Quý tại Cảng vận tải hành khách Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Tuyến giao thông huyết mạch kết nối đảo Phú Quý với đất liền

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động vận tải biển cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, du khách và vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tuyến vận tải được duy trì ổn định, góp phần bảo đảm kết nối giữa đảo và đất liền, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão hoặc khi biển động đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Theo thống kê, toàn tuyến hiện có 8 tàu hoạt động, gồm 5 tàu khách (Superdong I, Superdong II, Phú Quý Express, Mai Linh Express, Trưng Trắc) và 3 tàu hàng (Quản Trung, Quản Trung 02, Thuận Tân 68). Đây đều là các tàu được Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cấp phép hoạt động; ngoài ra còn có các tàu hậu cần, tàu vận chuyển nhiên liệu do bộ đội biên phòng cấp phép.

Tàu Trưng Trắc đi từ Phan Thiết đến đảo Phú Quý chỉ với thời gian khoảng 2,5 giờ ẢNH: QUẾ HÀ

Đến ngày 30.6, tuyến Phan Thiết - Phú Quý đã thực hiện hơn 608 chuyến, vận chuyển 283.176 lượt hành khách và khoảng 98.000 tấn hàng hóa.

Theo lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Bình Thuận (thuộc Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng), đơn vị thực hiện quản lý tuyến vận tải Phan Thiết - Phú Quý thì phương tiện hoạt động trên tuyến phải là tàu biển từ hạn chế II (cách bờ không quá 50 hải lý) trở lên. Cảng vụ căn cứ hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, khả năng chịu sóng của từng phương tiện và điều kiện thời tiết thực tế để quyết định cấp phép rời cảng.

Thủ tục cho tàu vào, rời cảng được Cảng vụ hàng hải Bình Thuận chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng thực hiện hoàn toàn bằng hình thức điện tử theo quy định của bộ luật Hàng hải Việt Nam và Nghị định 58/2017.

Lực lượng chức năng kiểm soát, bảo đảm an toàn hàng hải tuyến giao thông biển Phan Thiết - Phú Quý ẢNH: QUẾ HÀ

Gió giật cấp 8, tàu khách không được xuất bến

Cũng theo lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, căn cứ vào thông tin thời tiết dự báo của Đài Khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Lâm Đồng, khi vùng biển Phan Thiết - Phú Quý có gió giật cấp 8 thì việc cấp phép cho tàu ra khỏi cảng sẽ tạm dừng.

Để bảo đảm an toàn hàng hải, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thường xuyên phối hợp Bộ đội biên phòng, Cảnh sát giao thông đường thủy và Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp vận tải và phương tiện hoạt động trên tuyến.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phạm Xuân Độ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc cấp phép tàu cập, rời cảng trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý do hai lực lượng phối hợp thực hiện là bộ đội biên phòng và cảng vụ hàng hải.

Tàu Superdong II, 1 trong 5 tàu khách đang hoạt động trên tuyến giao thông biển Phan Thiết - Phú Quý ẢNH: QUẾ HÀ

Theo quy định tại điều 58 Nghị định 58/2017, cảng vụ hàng hải là cơ quan chủ trì và là đơn vị cấp phép cuối cùng sau khi tiếp nhận kết quả kiểm tra, xác nhận của bộ đội biên phòng về danh sách thuyền viên, hành khách và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn.

Doanh nghiệp khai thác cảng căn cứ lệnh điều động của cảng vụ hàng hải để bố trí vị trí neo đậu phù hợp với luồng hàng hải và điều kiện thủy văn.

Trong các đợt cao điểm hoặc kiểm tra đột xuất, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp cùng bộ đội biên phòng, cảng vụ hàng hải và doanh nghiệp cảng kiểm tra phương tiện theo quy định.

Theo đại tá Phạm Xuân Độ, bộ đội biên phòng tập trung kiểm tra chặt chẽ hành khách, thuyền viên, hàng hóa, tải trọng phương tiện trước khi tàu rời cảng; yêu cầu chủ tàu phải bảo đảm lối đi, lối thoát hiểm thông thoáng, trang bị đầy đủ áo phao, phương tiện phòng cháy chữa cháy, pháo hiệu khẩn cấp và hướng dẫn hành khách các kỹ năng an toàn trước chuyến đi.

"Lực lượng biên phòng đồng thời bảo đảm an ninh trật tự khu vực cảng biển, kiểm tra giấy tờ của thuyền viên, hành khách, người nước ngoài và hàng hóa. Chỉ sau khi kết quả kiểm tra phù hợp với hồ sơ khai báo, danh sách hành khách và thuyền viên mới được xác nhận để chuyển đến cảng vụ hàng hải thực hiện bước cấp phép cuối cùng", đại tá Phạm Xuân Độ cho biết.

Theo quy định hiện hành, khi gió trên biển từ cấp 6 trở lên, cảng vụ hàng hải sẽ căn cứ khả năng chịu sóng của từng phương tiện để xem xét cấp phép. Riêng khi gió giật từ cấp 8 trở lên hoặc điều kiện thời tiết vượt giới hạn an toàn của tàu, tàu khách sẽ không được phép rời cảng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách và thuyền viên.



