AI có đang thay thế con người trong chữa trị bệnh tim mạch?

Bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chiếm khoảng 31% tổng số ca tử vong toàn quốc, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông.

Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng trẻ hóa và gia tăng, việc cập nhật các xu hướng điều trị mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực thực hành lâm sàng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với ngành y tế.

Từ ngày 8 - 9.5.2026, Hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026” (NTCC 2026) đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ gần 1.000 chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế hoạt động trong lĩnh vực tim mạch trên cả nước.

Đây là lần thứ 12 hội nghị được tổ chức bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và đồng thời trực tuyến đến các điểm cầu khác trên cả nước..

Không chỉ cập nhật kiến thức chuyên môn, hội nghị năm nay còn tập trung vào tính thực tiễn trong điều trị và đào tạo kỹ năng lâm sàng.

Trong hai ngày diễn ra liên tục, 7 hội trường chuyên đề hoạt động song song với gần 300 bài báo cáo chuyên sâu cùng nhiều phiên thảo luận thực hành.