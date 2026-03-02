Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thức khuya sau 2 giờ sáng: Nguy cơ bệnh tim mạch tăng cao 79%
Video Sức khỏe

Thức khuya sau 2 giờ sáng: Nguy cơ bệnh tim mạch tăng cao 79%

Triệu Hà - Thiên Lan
02/03/2026 20:30 GMT+7

Một nghiên cứu công bố trên Journal of the American Heart Association cho thấy người thường xuyên đi ngủ muộn có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch cao hơn đáng kể, trong đó nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ tăng đến 16%. Sau 14 năm theo dõi hơn 300.000 người, các nhà khoa học nhận định thói quen thức khuya, ngủ lệch nhịp sinh học có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Journal of the American Heart Association cảnh báo: người lớn tuổi thường xuyên thức khuya có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ và các vấn đề tim mạch cao hơn. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Y Harvard, Mỹ thực hiện.

Nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 300.000 người tham gia, độ tuổi trung bình khoảng 57, từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank.

Thức khuya sau 2 giờ sáng: Nguy cơ bệnh tim mạch tăng cao 79% - Ảnh 1.

Thức khuya sau 2 giờ sáng: Nguy cơ bệnh tim mạch tăng cao 79%

Dựa vào thời điểm ngủ và thức dậy, những người tham gia được chia thành 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm “cú đêm”: những người thường đi ngủ rất muộn, khoảng 2 giờ sáng và làm việc đến khuya. Thứ hai là nhóm ngủ sớm: đi ngủ khoảng 21 giờ và làm việc vào sáng sớm. Và cuối cùng là nhóm trung gian: không có giờ ngủ cố định rõ ràng.

Thức khuya sau 2 giờ sáng: nguy cơ bệnh tim mạch cao 79%

Sau 14 năm theo dõi, kết quả cho thấy sự khác biệt đáng chú ý.

Những người thuộc nhóm “cú đêm” có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch cao hơn 79%. Đáng chú ý, họ có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao hơn đến 16%, theo trang web của Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Trong khi đó, nhóm ngủ sớm - dậy sớm lại có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch thấp hơn 5%.

Tin liên quan

Làm thế nào để loại bỏ bọng mắt sau khi khóc?

Làm thế nào để loại bỏ bọng mắt sau khi khóc?

Sau những giây phút xúc động, đôi mắt sưng húp trở thành rào cản khiến diện mạo mất đi vẻ rạng rỡ. Dù đây chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể nhưng việc tìm kiếm giải pháp phục hồi nhanh chóng bọng mắt luôn được quan tâm hàng đầu.

Ngủ máy lạnh bao nhiêu độ là tốt nhất cho sức khỏe?

Nước đá không giúp 'mát' khi trời nóng như bạn tưởng

Khám phá thêm chủ đề

Thức khuya bệnh tim mạch Người lớn tuổi Đột quỵ lệch nhịp sinh học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận