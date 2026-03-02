Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Journal of the American Heart Association cảnh báo: người lớn tuổi thường xuyên thức khuya có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ và các vấn đề tim mạch cao hơn. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Y Harvard, Mỹ thực hiện.

Nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 300.000 người tham gia, độ tuổi trung bình khoảng 57, từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank.

Thức khuya sau 2 giờ sáng: Nguy cơ bệnh tim mạch tăng cao 79%

Dựa vào thời điểm ngủ và thức dậy, những người tham gia được chia thành 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm “cú đêm”: những người thường đi ngủ rất muộn, khoảng 2 giờ sáng và làm việc đến khuya. Thứ hai là nhóm ngủ sớm: đi ngủ khoảng 21 giờ và làm việc vào sáng sớm. Và cuối cùng là nhóm trung gian: không có giờ ngủ cố định rõ ràng.

Thức khuya sau 2 giờ sáng: nguy cơ bệnh tim mạch cao 79%

Sau 14 năm theo dõi, kết quả cho thấy sự khác biệt đáng chú ý.

Những người thuộc nhóm “cú đêm” có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch cao hơn 79%. Đáng chú ý, họ có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao hơn đến 16%, theo trang web của Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Trong khi đó, nhóm ngủ sớm - dậy sớm lại có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch thấp hơn 5%.