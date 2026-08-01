AI có thể khiến nguồn cung bộ nhớ DRAM khan hiếm vào năm 2027

Nhu cầu AI đang thay đổi ưu tiên về sản xuất DRAM

Theo Wccftech, thị trường bộ nhớ có thể bước vào giai đoạn thiếu hụt mới khi CEO của Apacer, ông C.K. Chang, cảnh báo nguồn cung DRAM phổ thông dành cho các nhà sản xuất module có thể giảm hơn 70% trong năm 2027. Theo ông, nguyên nhân không đến từ việc nhu cầu thiết bị tiêu dùng tăng đột biến mà do năng lực sản xuất của các hãng bộ nhớ lớn đang được chuyển sang những dòng sản phẩm phục vụ hạ tầng AI, vốn mang lại biên lợi nhuận cao hơn.

Apacer là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất module nhớ và thiết bị lưu trữ, sử dụng chip DRAM từ các nhà cung cấp như Samsung, SK hynix và Micron. Khi các nhà sản xuất chip ưu tiên HBM cùng DRAM máy chủ, lượng chip dành cho các hãng module độc lập được dự báo sẽ giảm đáng kể. Theo cảnh báo của Apacer, tình trạng thiếu hụt nhiều khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến giữa năm 2027, ngay cả khi tốc độ tăng giá bộ nhớ có thể chậm lại vào cuối năm 2026.

RAM phổ thông là bộ nhớ dùng trong hầu hết máy tính cá nhân và có thể sẽ trở nên khan hiếm khi ngành sản xuất bộ nhớ ưu tiên nhu cầu AI ẢNH: KHẢI MINH

Nhận định của CEO Apacer cũng tương đồng với cảnh báo trước đó từ CEO SK hynix. Lãnh đạo nhà sản xuất DRAM lớn thứ hai thế giới cho rằng năm 2027 có thể trở thành giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử ngành xét về nguồn cung, khi nhu cầu tiếp tục vượt xa năng lực sản xuất dù các hãng đang mở rộng công suất. CEO SK hynix cũng cho biết tình trạng mất cân bằng cung - cầu có thể kéo dài sau năm 2030.

Động lực chính của xu hướng này là sự bùng nổ đầu tư AI. Các bộ xử lý AI hiện đại cần lượng lớn bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DRAM máy chủ để phục vụ trung tâm dữ liệu. Đây đều là những phân khúc có giá bán và lợi nhuận cao hơn đáng kể so với DRAM phổ thông dùng trong PC hay thiết bị điện tử tiêu dùng. Vì vậy, các nhà sản xuất bộ nhớ đang ưu tiên phân bổ wafer và năng lực đóng gói cho những dòng sản phẩm này thay vì DDR4 hoặc DDR5 truyền thống.

Để ứng phó, Apacer cho biết đã tăng lượng hàng tồn kho gần 50% và chuẩn bị nguồn vốn mới nhằm đảm bảo khả năng mua chip trong bối cảnh nguồn cung ngày càng căng thẳng. Theo công ty này, ở thời điểm hiện tại, việc có thể mua được chip quan trọng hơn nhiều so với mức giá phải trả.

Nếu các dự báo trở thành hiện thực, tác động sẽ không chỉ dừng ở các doanh nghiệp sản xuất module nhớ. Giá RAM cho máy tính cá nhân, thiết bị điện tử tiêu dùng và nhiều sản phẩm công nghệ khác có thể tiếp tục chịu áp lực trong những năm tới, khi phần lớn năng lực sản xuất DRAM được ưu tiên phục vụ cuộc đua AI đang diễn ra trên toàn cầu.